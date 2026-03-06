Την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας επισκέφθηκε χθες ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αργολίδας στο Ναύπλιο, η οποία, όπως επισημαίνουν πηγές της ΝΔ, εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση με στελέχη και μέλη της παράταξης σχετικά με τοπικά ζητήματα της Αργολίδας, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε στο Άργος με τον δήμαρχο Άργους-Μυκηνών, Ιωάννη Μαλτέζο, με τον οποίο επισκέφθηκαν το νέο κτήριο της αστυνομίας στη Νέα Κίο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής. Ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις στο Ναύπλιο με τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, Βασίλειο Σιδέρη, τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κ.κ. Νεκτάριο και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Αργολίδας, Χρήστο Μαστορίκο, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των πολιτών, τις δημόσιες υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αργολίδας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση σε παραγωγική μονάδα της περιοχής, δίνοντας έμφαση στον κομβικό ρόλο της τοπικής βιομηχανίας στην απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και στη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγής και της μεταποίησης, ως σταθερού πυλώνα για την ελληνική οικονομία.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας σημείωσε:

«Στόχος μας είναι να συνδιαμορφώσουμε, μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο, τους στόχους και τις πολιτικές για την Ελλάδα του 2030. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται και οι επισκέψεις μας στην περιφέρεια: για να ακούμε, να συζητάμε και να μετατρέπουμε τις ανάγκες κάθε περιοχής σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Ήδη πραγματοποιήσαμε δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες προσυνεδριακές εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη και στα Ιωάννινα. Η στήριξη της περιφέρειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συνεχίζουμε στην ίδια λογική. Να ακούμε την περιφέρεια και ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί η συνολική ανάπτυξη της χώρας βασίζεται στις τοπικές κοινωνίες, στην παραγωγή και στην πραγματική οικονομία».