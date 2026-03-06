Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι ένα «άλλο» πλοίο φλέγεται στο Στενό του Χορμούζ, αφού επλήγη από drone κατά την έβδομη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η ιρανική τηλεόραση δεν παρείχε λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο σχετικά με τον τύπο του πλοίου ή την προέλευση του drone.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο το οποίο «φλέγεται» στον Κόλπο.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμά του στο Truth Social ξεκαθάριζε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε «μόλις γίνει δυνατόν» να συνοδεύει τα πλοία κατά την διέλευσή τους από το στρατηγικό πέρασμα «αν παραστεί ανάγκη».