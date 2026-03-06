Ο 62χρονος φέρεται να εγκατέλειψε, τον προηγούμενο μήνα, δύο κουτάβια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.



Όπως αναφέρουν πηγές, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης ταυτοποίησαν τα στοιχεία του άνδρα κι έπειτα προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς.



Σε βάρος του βεβαιώθηκαν πέντε διοικητικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 65.300 ευρώ. Τα κουτάβια -ηλικίας περίπου ενός μηνός- περισυνελέγησαν και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπως αναφέρει δημοσίευση του ιστότοπου Thesspress.gr.