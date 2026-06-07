Με αφορμή τη νέα θεατρική τους συνύπαρξη, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου παραχώρησαν συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο, μίλησε για τα εφηβικά του χρόνια και εξήγησε πώς η υποκριτική λειτούργησε καθοριστικά στη ζωή του, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια της μητέρας του, παραδεχόμενος πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τον θάνατό της.

Πώς θυμάσαι τα εφηβικά σου χρόνια και τι ρόλο έπαιξε η υποκριτική στη ζωή σου;

«Δεν είχα ιδιαίτερα άγρια εφηβεία, αλλά ήμουν πολύ σκληρό παιδί. Ανήκα σε μια γενιά που πρώτα δοκιμαζόταν στη δύναμη και μετά έβρισκε τους κώδικές της. Όχι όμως με τη βία που βλέπουμε σήμερα. Ήταν περισσότερο μια ανάγκη να αποδείξεις τον εαυτό σου.

Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας και όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Αγία Παρασκευή, χρειάστηκε να αλλάξω σχολείο. Εκεί, στη Β’ Λυκείου, βρήκα τον τρόπο να κοινωνικοποιηθώ μέσα από τη θεατρική ομάδα και κάπως έτσι ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει υποκριτική.

Στο σπίτι ήμασταν μια οικογένεια με δύο αγόρια. Η μητέρα μου ήταν περισσότερο αφοσιωμένη στο σπίτι και ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήταν αυστηρός λόγω χαρακτήρα και επαγγέλματος, αλλά δεν έφερε ποτέ αυτή την ιδιότητα μέσα στο σπίτι».

Πώς βίωσες την απώλεια της μητέρας σου;

«Αυτό που θα πω θα το καταλάβουν όσοι έχουν χάσει γονιό. Εγώ ακόμη δεν έχω περάσει στη φάση της απώλειας, είμαι ακόμη στη φάση της απουσίας. Δεν έχω αποδεχτεί ότι έχει πεθάνει.

Στην κηδεία, με έναν τρόπο που μου βγήκε αυθόρμητα, πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει. Έτσι το ένιωσα εκείνη τη στιγμή».