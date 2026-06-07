Ένας έφεδρος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο κέντρο του Ισραήλ όπου σημειώθηκαν επεισόδια με πυροβολισμούς, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την αστυνομία, η οποία σκότωσε τον δράστη των πυροβολισμών, έναν Άραβα Ισραηλινό, και συνέλαβε έναν συνεργό.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε πως επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς στο Κοχάβ Γιαΐρ, το Τζουρ Γιτζχάκ και το Τζουρ Νατάν, τρεις ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η MDA ανακοίνωσε πως ένας άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρες και πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται, δύο σε σοβαρή κατάσταση.

🚨BREAKING: At least one person murdered and 4 wounded in an apparent terror attack in central Israel. Injured across multiple sites. One suspected terrorist has been shot and killed. Event still ongoing as terror infiltrations reported in a nearby community. This is a developing… pic.twitter.com/iIGMzPDIJH — King David (@Aaron710David) June 7, 2026

Ο στρατός ανακοίνωσε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε είναι ο Χαΐμ Καλομίτι, 55 ετών και καταγόμενος από το Τζουρ Νατάν, μέλος μιας μονάδας εφέδρων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια μικρών οικισμών.

Ο δράστης ήταν ηλικίας περίπου 20 ετών και σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Summary of incidents in the South Sharon area



MDA paramedics and EMTs pronounced the death of a man approximately 35 years old with gunshot wounds, and treated and evacuated to Meir and Beilinson hospitals five injured casualties, two in serious condition and three moderate. pic.twitter.com/eKsDJ8HAZo — Magen David Adom (@Mdais) June 7, 2026

Αφού είχε στείλει πολλούς αστυνομικούς σ’ ένα πρατήριο καυσίμων του Κοχάβ Γιαΐρ όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί, η αστυνομία εντόπισε ένα όχημα που φέρεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αργότερα συνέλαβε έναν συνεργό, ο οποίος δεν κατονομάζεται και στη διάρκεια της σύλληψής του «αποπειράθηκε να επιτεθεί στους αστυνομικούς με μια γυάλινη φιάλη, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ISRAEL



🇮🇱 BREAKING NEWS: Deadly Shooting in Central Israel Leaves One Dead Emergency Response Underway



June 7,2026



Israel’s Magen David Adom (MDA) said a man in his 30s was shot and killed at a gas station in Kochav Yair, a town that sits on the Green Line demarcating Israel… pic.twitter.com/ZPhbCf4I9Z — Sid (@Trending_Sid) June 7, 2026

Ποινή του θανάτου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τζουρ Γιτζχάκ, ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάνι Λεβί δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας Άραβας Ισραηλινός γνωστός στις υπηρεσίες της αστυνομίας και καταγόμενος από την πόλη Ταγίμπ, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από εκεί.

«Αν είχε συλληφθεί, θα ζητούσα να εκτελεστεί», δήλωσε μιλώντας δίπλα στον αρχηγό της αστυνομίας ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο νόμος για την ποινή του θανάτου που υιοθετήθηκε το Μάρτιο και είναι κομμένος και ραμμένος για να ισχύει μόνο για Παλαιστινίους που κρίνονται ένοχοι για φονικές αντιισραηλινές επιθέσεις, «ισχύει επίσης για τους Άραβες Ισραηλινούς».

🚨 At least one person was killed and five others were wounded after two terrorists carried out a shooting attack across central Israel, according to initial assessments by security officials.



Magen David Adom pronounced a 35-year-old man dead at the scene and evacuated five… pic.twitter.com/yyv1SItZwG — ILTV Israel News (@ILTVNews) June 7, 2026

Μετά την υιοθέτηση του εν λόγω νόμου, μια ένωση υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι Άραβες Ισραηλινοί είναι Παλαιστίνιοι που έμειναν στη γη τους μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του πληθυσμού.