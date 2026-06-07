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Σοκαριστικές εικόνες στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, καθώς ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά, με το μυαλό όλων να γυρίζει στον αγώνα με τη Φινλανδία στο Euro 2020.

Στο Euro 2020, το οποίο είχε διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021, όλος ο πλανήτης είχε παγώσει με τις εικόνες από το Δανία – Φινλανδία, όπου ο Έρικσεν είχε καταρρεύσει και κανείς δεν ήξερε αν ήταν εν ζωή ή όχι.

Ο Δανός χαφ, τελικά, τα κατάφερε αλλά χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που υποστήριζαν πως θα έπρεπε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ο ίδιος, όμως, αποφάσισε να συνεχίσει και τώρα, πέντε χρόνια μετά, ο εφιάλτης επέστρεψε…

Στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία όλοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν τον Έρικσεν να καταρρέει ξανά, τα νέα όμως είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Δανίας, ο 34χρονος άσος έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι καλά, ενώ αμέσως η σύζυγός του κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να είναι δίπλα του.

Πριν από λίγο η Ομοσπονδία της Δανίας προέβη σε μια πρώτη ενημέρωση αναφέροντας: «Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά στην υγεία του, δεδομένης της κατάστασης. Ο φιλικός αγώνας με τη Νορβηγία διακόπηκε οριστικά»