Σοκαριστικές εικόνες στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, καθώς ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά, με το μυαλό όλων να γυρίζει στον αγώνα με τη Φινλανδία στο Euro 2020.

Στο Euro 2020, το οποίο είχε διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021, όλος ο πλανήτης είχε παγώσει με τις εικόνες από το Δανία – Φινλανδία, όπου ο Έρικσεν είχε καταρρεύσει και κανείς δεν ήξερε αν ήταν εν ζωή ή όχι.

Ο Δανός χαφ, τελικά, τα κατάφερε αλλά χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που υποστήριζαν πως θα έπρεπε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ο ίδιος, όμως, αποφάσισε να συνεχίσει και τώρα, πέντε χρόνια μετά, ο εφιάλτης επέστρεψε…

Στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία όλοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν τον Έρικσεν να καταρρέει ξανά, τα νέα όμως είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Δανίας, ο 34χρονος άσος έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι καλά, ενώ αμέσως η σύζυγός του κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να είναι δίπλα του.

🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine friendly.



Ukrainian and Danish players gathered together after Christian Eriksen left the field of play.



🗣️ Denmark statement reads: "Christian Eriksen is conscious and feeling… pic.twitter.com/Ejzoh8A31E — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 7, 2026

Πριν από λίγο η Ομοσπονδία της Δανίας προέβη σε μια πρώτη ενημέρωση αναφέροντας: «Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά στην υγεία του, δεδομένης της κατάστασης. Ο φιλικός αγώνας με τη Νορβηγία διακόπηκε οριστικά»