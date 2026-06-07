Μήνυμα κλιμάκωσης αλλά και διαπραγμάτευσης έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Sky News για την ανοιχτή επιστολή που απέστειλε στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τις εντεινόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας και την προοπτική άμεσων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε λίγες ημέρες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια του διεθνούς οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας, με το Κίεβο να επιδεικνύει την αυξανόμενη δυνατότητά του να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

«Δεν θα πεθάνουμε σιωπηλά. Θα απαντήσουμε. Θα γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί κάθε μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones δεν θα περιορίζονται πλέον σε απομονωμένες περιοχές αλλά θα φτάνουν και σε μεγάλες ρωσικές πόλεις.

«Θα επιστρέψουμε τον πόλεμό τους στο έδαφός τους», υπογράμμισε, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος αντιδρά μόνο όταν δέχεται «απόλυτη πίεση» από την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη απευθείας επαφής με τον Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι του απέστειλε ανοιχτή επιστολή με αίτημα προσωπικής συνάντησης. Όπως είπε, επέλεξε τη δημόσια μορφή της επιστολής επειδή δεν ήταν βέβαιος ότι διαφορετικά θα έφτανε στα χέρια του Ρώσου προέδρου.

«Μια ανοιχτή επιστολή σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσει για όσα είναι σημαντικά για την κοινωνία του, γιατί η κοινωνία του ζει σε έναν φανταστικό κόσμο, όπου δεν υπήρξε εισβολή και δεν διεξάγεται επιθετικός πόλεμος», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο «παγώματος» των γραμμών του μετώπου ως τον ταχύτερο δρόμο προς μια ειρηνευτική διαδικασία, ενώ για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο που είχε ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς ως ενδιάμεσος μεταφοράς μηνυμάτων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.