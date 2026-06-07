Μια ξεχωριστή βόλτα πήγε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με τη Νίκη Λυμπεράκη, το απόγευμα της Κυριακής, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Πάμε μια βόλτα;” στο πρόγραμμα του MEGA.

Πραγματοποιώντας μια αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής και της επαγγελματικής του ζωής, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση των γονιών του αλλά και στο γεγονός πως αυτή ακριβώς τον βοήθησε να αλλάξει τη φιλοσοφία του.

Ειδικότερα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στο σπίτι δεν ακούγαμε μουσική, όχι, προς Θεού. Το σπίτι ήταν ένας μόνιμος τσακωμός και μια ησυχία. Ήταν δύσκολη η σχέση των γονιών μου. Μέχρι εκεί μπορούσαν οι άνθρωποι, μέχρι αυτό ήξεραν αλλά και μια υπέροχη βούβα μετά τους τσακωμούς. Τα Χριστούγεννα μας ήταν υπέροχα, λέγαμε “χρόνια πολλά, καληνύχτα”. Αυτά λέγαμε”.

“Αυτό που περιγράφω, βέβαια, μπορεί να φαντάζει λίγο θλιβερό αλλά, από την άλλη, συσπειρώνει ένα νέο παιδί για να ξυπνήσει μέσα του κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι, απ’ αυτό που συμβαίνει γύρω του. Αυτό κατάφεραν αυτοί οι γονείς να κάνουν σε μένα και τους ευγνωμονώ γι’ αυτό γιατί άλλαξε η φιλοσοφία μου στα πράγματα”.

“Οικογένεια είναι εκεί που ανήκει η καρδιά σου, αυτή είναι η οικογένεια η πραγματική. Για μένα είναι οπωσδήποτε η Έφη (σ.σ. Μουρίκη), αλλά είναι και το θέατρο. Μέσα από το θέατρο και μέσα από τις δανεικές ζωές, που ζούμε εμείς οι ηθοποιοί, γυμνάστηκα και ξεπέρασα πάρα πολλές φοβίες μου. Άρχισα όμως να αντιμετωπίζω τη ζωή με έναν εσωτερικό τρόπο”.

“Τώρα, στη δεκαετία των 60 πια, έχω ησυχάσει γιατί πλέον μπορώ και φιλοσοφώ. Χρυσή δεκαετία δεν υπάρχει, προς τα μπρος θέλω να πηγαίνω” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στη Νίκη Λυμπεράκη και στο φινάλε της ταξιδιωτικής της εκπομπής στο Μεγάλο Κανάλι.