Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του. Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και ερμηνεία, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Και οι δυο τους μας υπόσχονται βραδιές που θα μας μείνουν αξέχαστες, γεμάτες ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας

Παρασκευή 10 Ιουλίου – Δαφνώνας, Ξάνθη

Δευτέρα, 13 Ιουλίου – Όρμος Μαραθοκάμπου, Σάμος

Σάββατο 18 Ιουλίου – Αμπελάκια, Ορεστιάδα

Σάββατο 25 Ιουλίου – Τήλος, Δωδεκάνησα

Δευτέρα 27 Ιουλίου, Μεσολόγγι

Παρασκευή 31 Ιουλίου – Ιστιαία, Εύβοια

Δευτέρα 3 Αυγούστου – Μαριές, Ζάκυνθος

Παρασκευή 7 Αυγούστου – Οκτωνιά, Εύβοια

Σάββατο 8 Αυγούστου – Δερβένι, Κορινθία

Κυριακή 9 Αυγούστου – Αταλάντη, Φθιώτιδα

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Εμπεσός, Αιτωλοακαρνανία

Τετάρτη 19 Αυγούστου – Ξηροκάμπι, Λακωνία

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – Φεστιβάλ Ρεματιάς, Αθήνα (Χαλάνδρι)