Στις 11 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της rap κουλτούρας, με το Off The Hook να αφήνει πίσω του ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα και να παρουσιάζει τη νέα, δυνατότερη εκδοχή του.

Το line-up της φετινής edition είναι πιο φρέσκο από ποτέ, με πρώτη ανακοίνωση αυτή του Skepta, ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν περάσει ποτέ από το φεστιβάλ. Οι Εθισμός και Gxhan, δύο καλλιτέχνες με αξιοσημείωτη αισθητική και milestones, θα εκπροσωπήσουν φέτος επάξια την εγχώρια σκηνή, ενώ ακόμη περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τι πρέπει να ξέρεις για τον Skepta

Μία από τις σημαντικότερες μορφές που έχουν περάσει ποτέ από τη βρετανική rap και grime σκηνή, ο Skepta αποτελεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία σημείο αναφοράς για τον ήχο που εκπροσωπεί και την rap κουλτούρα γενικότερα. Βραβευμένος με το prestigious Mercury Prize, έχει καταγράψει δεκάδες sold-out large-scale shows και έχει κυκλοφορήσει albums που από πολλούς θεωρούνται πλέον ιστορικά. Η δε επιρροή του ξεπερνά τη μουσική, καθώς παραμένει ενεργός στη μόδα (με το δικό του brand MAINS), στον κινηματογράφο (πρωταγωνίστησε στο short film Tribal Mark του 2024) και τις εικαστικές τέχνες (το πρώτο έργο ζωγραφικής του δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby’s το 2022), καταφέρνοντας έτσι να χτίσει ένα legacy που ελάχιστοι καλλιτέχνες της γενιάς του διαθέτουν.

Τι πρέπει να ξέρεις για τον Εθισμό

O Εθισμός αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον προσωπικό του στίχο και την βαθιά του σύνδεση με την αθηναϊκή κουλτούρα. Έρχεται στο OΤΗ26 ως ένας από τους πιο δυναμικούς live performers της γενιάς του, έχοντας μόλις βιώσει τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του: την παρουσίαση του φετινού του δίσκου Metropolis στο κατάμεστο από χιλιάδες κόσμο, El Paso της Καλλιθέας.

Τι πρέπει να ξέρεις για τον Gxhan

Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά της ραπ σκηνής και εξελίσσοντας συνεχώς τον ήχο του, ο Gxhan, στην καλύτερη φάση της μέχρι στιγμής πορείας του, φέρνει την ιδιαίτερη αισθητική του στο Off The Hook Festival δηλώνοντας έτοιμος να ξεσηκώσει το κοινό του φεστιβάλ. Με ένα από τα καλύτερα debut albums των τελευταίων χρόνων (ΑPOPSI) στις αποσκευές του, θεωρείται από πολλούς -και όχι αδίκως- το πιο hot όνομα του νέου hip hop wave.

Και τι πρέπει να ξέρεις για το Off The Hook Festival 2026

Ακολουθώντας τον ήχο και την αισθητική της νέας εποχής, το Off The Hook Festival υπόσχεται ένα line up που -δίχως άλλο- θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο του θεσμού.

Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει μια βραδιά που θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα festival standards, με σκοπό να αποτυπώσει τη νέα ταυτότητα του απόλυτου rap φεστιβάλ που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια: πιο immersive και πιο κοντά στον παλμό της παγκόσμιας σκηνής από ποτέ.

OFF THE HOOK FESTIVAL 2026

SKEPTA (UK)

EΘΙΣΜΟΣ

GXHAN

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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

ΟΑΚΑ

Athens Olympic Complex

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