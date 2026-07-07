Η δίκη του Γιόργκεν Φένεκ, 44 ετών και κληρονόμου μεγάλης κτηματομεσιτικής αυτοκρατορίας στη Μάλτα, φέρνει στο φως λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η δολοφονία, με παγιδευμένο αυτοκίνητο, της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίσια που ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς.

Η έναρξη της δίκης σε δικαστήριο της Βαλέτας αποτελεί μια εξέλιξη που πολλοί φοβούνταν ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ, έπειτα από πολυάριθμες καθυστερήσεις και δικονομικά ζητήματα.

Ο Φένεκ συνελήφθη το 2019 στο γιοτ του, καθώς φέρεται να προσπαθούσε να διαφύγει από τη Μάλτα, αφού το όνομά του είχε συσχετιστεί με τη δολοφονία, η οποία είχε διαπραχθεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Στο κατηγορητήριο κατονομάζεται ως «ενορχηστρωτής του σχεδίου», αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι ο τελευταίος από τους επτά άνδρες που οδηγούνται σε δίκη για τη δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα. Ο γενικός εισαγγελέας ζητά ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και έως 30 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η υπόθεση λίγο έλειψε να μπει εκ νέου στον πάγο, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της. Σε προσφυγή που κατέθεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο στις 25 Ιουνίου, ο Φένεκ υποστήριξε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, εξαιτίας της φερόμενης εγκατάστασης συσκευής παρακολούθησης σε αίθουσα συναντήσεων της φυλακής, όπου συνομιλούσε με τους δικηγόρους του.

Το δικαστήριο συμφώνησε να εξετάσει την προσφυγή του, ωστόσο απέρριψε το αίτημά του για αναστολή της κύριας δίκης και προχώρησε κανονικά στην επιλογή των ενόρκων την 1η Ιουλίου.

Η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας αποδείχθηκε δύσκολη, λόγω ανησυχιών για την έντονη δημοσιότητα και τον πιθανό αντίκτυπό της στο σώμα των ενόρκων.

Οι δύο πλευρές χρειάστηκαν πέντε ώρες για να συμφωνήσουν στην επιλογή των ενόρκων, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να παρέμβουν, όταν αναπληρωματικός ένορκος λιποθύμησε, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 33°C.

Σύμφωνα με το Ποινικό Δίκαιο της Μάλτας, οι ένορκοι θα παραμείνουν απομονωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, φιλοξενούμενοι σε ξενοδοχείο, χωρίς πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές ή έξυπνα ρολόγια, σύμφωνα με τη DW.

Η κοινή γνώμη καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση

Η Καρουάνα Γκαλίσια είχε αφιερώσει χρόνια στην αποκάλυψη της διαφθοράς στα ανώτατα επίπεδα της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής της Μάλτας. Η δολοφονία της προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στο κράτος δικαίου στο μικρότερο κράτος‑μέλος της ΕΕ.

Το σκάνδαλο οδήγησε τελικά τον τότε πρωθυπουργό Τζόζεφ Μούσκατ σε παραίτηση τον Ιανουάριο του 2020, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων που τον κατηγορούσαν ότι προστάτευε συμμάχους του από τις έρευνες.

Δημόσια έρευνα το 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έφερε ευθύνη για τη δημιουργία «κλίματος ατιμωρησίας», μέσα στο οποίο οι δολοφόνοι της Καρουάνα Γκαλίσια πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τη σκοτώσουν και να μείνουν ατιμώρητοι.

Ο σύζυγός της, οι τρεις γιοι της και οι δύο αδελφές της παρακολουθούν τη δίκη του Φένεκ, όπως έκαναν και στις προηγούμενες δίκες.

Την Παρασκευή, η μικρότερη αδελφή της, Μάντι Μάλια, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον πόνο που προκαλεί η ακρόαση φερόμενων ηχογραφήσεων, στις οποίες ο Φένεκ επιμένει ότι η Καρουάνα Γκαλίσια δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να επιβιώσει από την επίθεση, καθώς και για τον φόβο ότι η μητέρα τους θα πεθάνει πριν οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη Δικαιοσύνη.

«Η δικαιοσύνη για την Ντάφνι δεν μπορεί να αργήσει άλλο», έγραψε η Μάλια. «Η Μάλτα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».