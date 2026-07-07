Η καταδίωξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχή της Αγίας Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν περισσότερα από 61 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες, το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε.

Λίγο αργότερα το όχημα τύπου Mini Cooper ακινητοποιήθηκε, ενώ ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες συνελήφθη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής.