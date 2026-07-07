Ο Ματ Ντέιμον γιόρτασε την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» έχοντας στο πλευρό του τις έφηβες κόρες του, τις οποίες συνόδευσε στο πάρτι που ακολούθησε, το βράδυ της Δευτέρας, σε ένα από τα πιο αποκλειστικά ιδιωτικά κλαμπ του Μέιφερ.

Ο 55χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, κατευθύνθηκε στο κλαμπ Oswald’s μαζί με τις κόρες του, προκειμένου να διασκεδάσουν με τους υπόλοιπους διάσημους πρωταγωνιστές.

Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, ο ηθοποιός είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» στο Λονδίνο μαζί με τη 49χρονη σύζυγό του, Λουτσιάνα, και τις τέσσερις κόρες τους: την 26χρονη Αλέξια, τη 19χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη 15χρονη Στέλλα.

Η Στέλλα εντυπωσίασε με ένα ροζ σατέν φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες, ενώ η Τζία επέλεξε ένα κομψό φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο. όπως αναφέρει η Daily Mail.

Matt Damon takes teenage daughters Stella, 15, and Gia, 17, to The Odyssey afterparty as they mingle with all-star cast at Mayfair private members' club https://t.co/UxlLEHUyyz — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Ο διάσημος ηθοποιός είναι γνωστός για το γεγονός ότι προστατεύει την προσωπική του ζωή και σπάνια εμφανίζεται σε πρεμιέρες μαζί με τη σύζυγο και τις κόρες του. Γι’ αυτό και η παρουσία ολόκληρης της οικογένειάς του στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.

Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά τις συγκινητικές δηλώσεις του για το πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος όταν μεγαλώνεις τέσσερις κόρες. «Μην ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας», είχε πει στον Τζέισον Κέλσι, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast «New Heights» τον Ιανουάριο.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η 17χρονη κόρη του, Τζία, είχε σπάσει την κλείδα της και ένα πρωί, καθώς ετοιμαζόταν για το σχολείο, του ζήτησε να της χτενίσει τα μαλλιά. «Μου ζήτησε να της βουρτσίσω τα μαλλιά. Και το έκανα, παρόλο που είχα να το κάνω οκτώ ή εννέα χρόνια», θυμήθηκε.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ματ Ντέιμον ερωτεύτηκε τη Λουτσιάνα ήταν η αφοσίωσή της ως ανύπαντρης μητέρας στη μικρή τότε κόρη της, Αλέξια. Όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005, ο ηθοποιός υιοθέτησε νόμιμα την Αλέξια και ανέλαβε με χαρά τον ρόλο του πατριού.

«Με τη Λούσι βούτηξα κατευθείαν στα βαθιά. Η Αλέξια ήταν ήδη τεσσάρων ετών και εγώ έγινα ένας επιπλέον πατέρας», είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό Parade. Στη συνέχεια, το ζευγάρι απέκτησε ακόμη τρεις κόρες, την Ιζαμπέλα, την Τζία και τη Στέλλα.

Ο Ματ Ντέιμον έχει παραδεχτεί ότι η δική του διαδρομή προς την πατρότητα ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε φανταστεί. «Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου εάν δεν είχα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Δεν θέλω καν να το φαντάζομαι», είχε αναφέρει.