Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, η Λουπίτα Νιόνγκο σχολίασε τον περιορισμένο χώρο που καταλαμβάνουν οι γυναικείες φωνές στα ομηρικά έπη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Jake’s Takes».

Η ηθοποιός ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον Όμηρο, εάν είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει. Η απάντησή της ήταν άμεση, καθώς ανέφερε πως θα ήθελε να τον ρωτήσει πώς αισθάνεται για τον ελάχιστο χρόνο που αφιέρωσε στις γυναίκες, καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική φράση: «Μας θυμάσαι;».

Has the ability to ask Homer a single question- proceeds to lecture…😒 pic.twitter.com/ISh24efcA4 — Steph Anie (@mynerdyhome) July 6, 2026

Σε διαφορετική συνέντευξή της, στο «DC Film Girl», η Λουπίτα Νιόνγκο επισήμανε ότι η «Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια» αφηγούνται τα γεγονότα κυρίως από την πλευρά των ανδρών. Όπως εξήγησε, η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη γυναικεία οπτική, φωτίζοντας τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η Ελένη και η Κλυταιμνήστρα βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου.

Παράλληλα, η Λουπίτα Νιόνγκο στάθηκε και στην ωραία Ελένη της Τροίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για εκείνη να είναι γνωστή αποκλειστικά για την ομορφιά της. «Το μεγάλο μου ερώτημα είναι ποια ήταν η γυναίκα πίσω από την ομορφιά. Γιατί, όταν αυτό είναι το μόνο για το οποίο σε γνωρίζουν, πρέπει να αποτελεί μεγάλο βάρος», ανέφερε η ηθοποιός.

Lupita Nyong'o says it must have been “burdensome” for Helen of Troy to only be “known for her beauty.”



“My big question is who’s the woman behind the beauty? Because when that’s all you’re known for that must be burdensome.” pic.twitter.com/KXs9OkBLOZ — Oli London (@OliLondonTV) July 7, 2026

Η Λουπίτα Νιόνγκο αναλαμβάνει διπλό ρόλο στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια», καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα. Η επιλογή της για τον ρόλο της ωραίας Ελένης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να αμφισβητούν την καταλληλότητά της λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Δείτε το σημείο στο 3:25:

Οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της ηθοποιού

Οι δηλώσεις της Λουπίτα Νιόνγκο δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς το σχετικό απόσπασμα διαδόθηκε γρήγορα στο Χ, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες επέκριναν την τοποθέτησή της για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έπη του.

«Η μαύρη Ελένη μίλησε. Η Λουπίτα Νιόνγκο κατηγορεί τον Όμηρο για μισογυνισμό και γκρινιάζει επειδή οι γυναίκες έχουν ελάχιστο “χρόνο στην οθόνη” στην “Οδύσσεια”. Ναι, ακριβώς. Ένας μέτριος ηθοποιός του Χόλιγουντ κάνει μαθήματα στον άνθρωπο που, πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, έθεσε τα θεμέλια ολόκληρης της δυτικής λογοτεχνίας. Απόλυτη ανοησία και πολιτισμική άγνοια στο τετράγωνο», έγραψε ένα χρήστης.

Die schwarze Helena hat gesprochen.



Lupita Nyong’o wirft Homer Frauenfeindlichkeit vor und jammert über zu wenig „Bildschirmzeit“ für Frauen in der Odyssee.



Ja genau. Der Mann, der vor fast 3000 Jahren die Grundlage der gesamten westlichen Literatur geschaffen hat, wird von… pic.twitter.com/LhCnRr3jiA — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) July 6, 2026

«Η Λουπίτα Νιόνγκο μόλις δήλωσε δημόσια ότι θα καθόταν απέναντι από τον Όμηρο για να του κάνει μάθημα σχετικά με τον ελάχιστο “χρόνο στην οθόνη” που έδωσε στις γυναίκες μέσα στη δική του ιστορία. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πει στον Όμηρο; Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν θα έπρεπε να έχει ούτε ένα πράγμα να του πει. Είναι μια επιλογή που έγινε στο πλαίσιο πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και, σε έναν λογικό κόσμο, δεν θα βρισκόταν καν κοντά σε αυτή την ταινία. Ο Όμηρος δημιούργησε ένα έπος που οι άνθρωποι εξακολουθούν να διαβάζουν, να μελετούν και να μεταφέρουν στον κινηματογράφο χιλιάδες χρόνια αργότερα, επειδή αποτελεί θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Λειτουργεί ακριβώς επειδή είναι όπως είναι. Αν πειράξεις τα θεμέλιά του, παύει να είναι σπουδαίο. Έχουμε ήδη δει τι συμβαίνει όταν η “woke” νοοτροπία καταλαμβάνει τέτοιες ιστορίες, και το αποτέλεσμα είναι στασιμότητα και πλήρης έλλειψη νέων, αξέχαστων κλασικών έργων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να συνεχίσουν να χάνουν χρήματα μέχρι να καταλάβουν ότι το “woke” δεν είναι κερδοφόρο και ότι ούτε ένας σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει, όταν οι παρατηρήσεις των ακτιβιστών αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον θρύλο. Απλώς σταματήστε να ακούτε την τάξη των πληρωμένων ακτιβιστών και αρχίστε ξανά να δίνετε στο κοινό αυτό που πραγματικά θέλει. Μακάρι αυτό να είναι το τελευταίο μάθημα», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Lupita Nyong’o just told the world she’d sit Homer down and lecture him about how little screen time he gave the women in his own story.



Know what she should have to say to Homer?



Nothing.



Absolutely nothing.



She shouldn’t have a single thing to say to Homer.



She’s a DEI… pic.twitter.com/bOeh0nSyc3 — Rothmus 🏴 (@Rothmus) July 6, 2026

«Καλύτερη ερώτηση: “Όμηρε, τι γνώμη έχεις για το γεγονός ότι η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται μια γυναίκα την οποία περιέγραψες ως απαράμιλλης ομορφιάς; Ακόμη κι αν ήταν μια γυναίκα ελαφρών ηθών και δεν άξιζε να γίνει πόλεμος για χάρη της;”», έγραψε ένας άλλος.

Better question “Homer, what do you think of Lupita Nyongo playing someone you described as possessing unparalled beauty” even if she was a tart and not worth fighting over. — TT21 (@Dan79901561) July 6, 2026

«Μου αρέσει που αυτό συμβαίνει στον Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ακριβώς αυτό που του αξίζει. Την επέλεξες στο πλαίσιο των πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις ένα Όσκαρ. Αύξησες τη φήμη της και τα χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό πολλές φορές. Και πίστευες ότι θα σου ήταν ευγνώμων γι’ αυτό; Έτσι δεν λειτουργούν οι κομμουνιστές», σημείωσε ένας άλλος χρήστης στο Χ.