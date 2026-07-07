Η ιδιωτική εκπαίδευση των παιδιών του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο συζητημένα και ακριβά κεφάλαια της σύγχρονης βασιλικής ζωής. Με τον μεγαλύτερο γιο τους, πρίγκιπα Τζορτζ, να ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της εκπαίδευσής του, τα νούμερα που αποκαλύπτονται εντυπωσιάζουν ακόμη και τα δεδομένα της βρετανικής αριστοκρατίας.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα και όσα ανφέρει το hellomagazine.com, η φοίτηση στο φημισμένο Eton College -όπου αναμένεται να συνεχίσει ο πρίγκιπας Τζορτζ- εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει συνολικά τις 320.000 δολάρια για τα πέντε χρόνια φοίτησης.

Με ετήσια δίδακτρα που ξεπερνούν τις 60.000 λίρες και πρόσθετα έξοδα για οικοτροφείο και δραστηριότητες, το κόστος εκτοξεύεται, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και για μια βασιλική οικογένεια, η εκπαίδευση παραμένει μια εξαιρετικά δαπανηρή επένδυση.

Η επιλογή ιδιωτικών σχολείων δεν είναι καινούρια, όμως, για την οικογένεια πρίγκιπα Ουίλιαμ. Από τα πρώτα τους βήματα, τα παιδιά φοίτησαν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σχολεία υψηλού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Thomas’s Battersea και αργότερα το Lambrook School.

Τα δίδακτρα σε αυτά τα ιδρύματα κυμαίνονταν από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες λίρες ετησίως για κάθε παιδί, με το συνολικό κόστος για τα τρία παιδιά να αγγίζει ήδη εξαψήφια ποσά κάθε χρόνο.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό

Η επιλογή του Eton για τον πρίγκιπα Τζορτζ θεωρείται συμβολική, καθώς πρόκειται για το ίδιο σχολείο που φοίτησε και ο πατέρας του. Παράλληλα, ενισχύει τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η εκπαίδευση αποτελεί προνόμιο ή επένδυση που «δεν αποτιμάται μόνο σε χρήματα», όπως σημειώνουν ειδικοί στον χώρο της εκπαίδευσης.

Για τη Σάρλοτ και τον Λούις, οι μελλοντικές επιλογές παραμένουν ανοιχτές, με σχολεία όπως το Marlborough College να βρίσκονται στο επίκεντρο των εικασιών. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης της βασιλικής οικογένειας αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο λίρες μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε μια εποχή όπου η ιδιωτική εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο ακριβή, η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιλογή των «καλύτερων σχολείων» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό οικονομικό τίμημα, ακόμη και για βασιλικούς λογαριασμούς.