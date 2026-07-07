Το Βέλγιο δεν απάντησε μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και μέσω των social media, μετά τη σαρωτική νίκη με 4-1 επί των ΗΠΑ, σε μια αναμέτρηση που είχε αποκτήσει έντονο εξωαγωνιστικό χαρακτήρα εξαιτίας της υπόθεσης του Φολαρίν Μπαλογκάν.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βάζοντας τέλος στην πορεία των διοργανωτών, ενώ αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα φρόντισαν να στείλουν και το δικό τους μήνυμα.

«Ανατρέψτε αυτό», έγραψε η επίσημη εθνική Βελγίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ξεκάθαρη αιχμή για την απόφαση που επέτρεψε στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί, παρά την αρχική αποβολή του.

Το παραπάνω, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό μήνυμα προς τους Αμερικανούς για την τεσσάρα. Είχε προηγηθεί ακόμη μια ανάρτηση… τρολαρίσματος, καθώς νωρίτερα οι Βέλγοι συνόδευσαν την καθιερωμένη ανακοίνωση του τελικού σκορ με το μήνυμα: «(Το παιχνίδι) λέγεται football, όχι soccer».

Το κλίμα είχε φορτιστεί από τις ημέρες που προηγήθηκαν, καθώς η συμμετοχή του επιθετικού των ΗΠΑ αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης. Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, οι Βέλγοι επέλεξαν να δώσουν τις απαντήσεις τους στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις τους στη διοργάνωση.

Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ, αρκετοί ποδοσφαιριστές του Βελγίου πανηγύρισαν με τρόπο που αρκετοί ερμήνευσαν ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω της υπόθεσης Μπαλογκάν.

Belgium players mock 'Trump dance' as they eliminate US from the World Cup. pic.twitter.com/4id4XG9dBm — The National (@TheNationalNews) July 7, 2026

«Μόλις ενημερωθήκαμε για όσα συνέβησαν, κάναμε μια ομαδική συζήτηση. Συμφωνήσαμε ότι η καλύτερη απάντηση θα δινόταν μέσα στο γήπεδο και αυτό ακριβώς κάναμε. Είμαι περήφανος για την ομάδα», δήλωσε ο Γιούρι Τίλεμανς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος υποστήριξε πως η εθνική Βελγίου ένιωσε ότι αντιμετωπίστηκε με έλλειψη σεβασμού τις τελευταίες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο παραδέχθηκε ότι οι παίκτες γνώριζαν πολύ καλά τι είχε συμβεί με τον Μπαλογκάν, ωστόσο επέλεξαν να μη χάσουν τη συγκέντρωσή τους.

«Δεν καταλαβαίναμε γιατί του επιτράπηκε να αγωνιστεί, από τη στιγμή που είχε αποβληθεί. Παρ’ όλα αυτά, δεν θέλαμε να μείνουμε σε αυτό. Στόχος μας ήταν να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και το πετύχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούντι Γκαρσιά, πάντως, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του δεν παρακινήθηκε από την εξωαγωνιστική υπόθεση.

«Δεν χρειαζόμασταν επιπλέον κίνητρο. Το μόνο που μας απασχολούσε ήταν να εφαρμόσουμε σωστά το πλάνο μας. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησα και με τον Μπαλογκάν. Του είπα ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα έγιναν», σχολίασε ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στις τάξεις των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν βαρύ. Μετά τον αποκλεισμό, αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, με τον αρχηγό Κρίστιαν Πούλισικ να εμφανίζεται εμφανώς συντετριμμένος.

Λίγο αργότερα, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο συγκέντρωσε όλους τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, τους αγκάλιασε και τους απηύθυνε λόγια στήριξης, τονίζοντας ότι η ομάδα θα επιστρέψει πιο δυνατή, έχοντας ως παρακαταθήκη τις εμπειρίες από τη φετινή διοργάνωση.

Πλέον, το Βέλγιο στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στον μεγάλο προημιτελικό της Παρασκευής (10/7), όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία με φόντο μία θέση στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.