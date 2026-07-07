Ο Λιονέλ Μέσι είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για την Αργεντινή κόντρα στην Αίγυπτο, τελικά όμως έχασε το δεύτερο πέναλτι στο Μουντιάλ 2026 και το 0-1 παρέμεινε.

Η Αλμπισελέστε έμεινε πίσω στο σκορ στο 15ο λεπτό, όταν ο Άτια έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιασέρ με πολύ ωραία κεφαλιά, παίρνοντας την εναέρια μονομαχία με τον Λισάντρο Λόπες, έκανε το 0-1.

Λίγα λεπτά μετά, στο 19′, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Ταλιαφίκο από τον Χασάν και ο Μέσι ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση, δεν ήταν όμως καλή και ο Σόμπερ απέκρουσε και κράτησε το 0-1.

Ήταν το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον αρχηγό της Αργεντινής στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς είχε χάσει ένα και στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας στον όμιλο.