Από έναν επεισοδιακό αγώνα του Μουντιάλ 2026 σε μια διεθνή σύγκρουση με καταγγελίες για ρατσισμό, απειλές προσφυγής στη Δικαιοσύνη και παρεμβάσεις κυβερνήσεων. Η διαμάχη του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παραγουανή γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια όχι μόνο δεν καταλάγιασε μετά την ανοιχτή επιστολή της, αλλά πήρε ακόμη μεγαλύτερες πολιτικές και νομικές διαστάσεις.

Η Αμαρίγια ζητά πλέον από τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς «αξιοκαταφρόνητη» και «ανάξια της θέσης της» και να της ζητήσει συγγνώμη. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι εξετάζει νομική κίνηση εναντίον του, κατηγορώντας τον για «έμφυλη» και «πολιτική βία». Την ίδια στιγμή, όμως, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με γαλλική δικαστική έρευνα για τις ρατσιστικές αναρτήσεις που προηγήθηκαν.

Η επιστολή που ξεκινά με κεφαλαία: «Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε εσένα και εμένα»

Η νέα πράξη της αντιπαράθεσης άρχισε με μια μακροσκελή ανοιχτή επιστολή στα ισπανικά και στα γαλλικά. Η Σελέστε Αμαρίγια επιχειρεί από την πρώτη παράγραφο να διαχωρίσει την επίθεσή της στον Εμπαπέ από οποιαδήποτε εχθρότητα απέναντι στη Γαλλία.

«Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε ΕΣΕΝΑ και σε ΕΜΕΝΑ», γράφει, υπογραμμίζοντας ότι φοίτησε επί χρόνια σε γαλλικό σχολείο, μιλά γαλλικά, τραγουδούσε τη «Μασσαλιώτιδα» και αγαπά να επισκέπτεται τη χώρα. Αναφέρει, μάλιστα, ότι πέρασε τα τελευταία Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ και την Πρωτοχρονιά στο Σεν Τροπέ, σε μια εμφανή προσπάθεια να αποδείξει ότι οι επιθέσεις της δεν είχαν αντιγαλλικό χαρακτήρα.

Η υπερασπιστική της γραμμή, όμως, δεν απαντά στην ουσία των χαρακτηρισμών που προκάλεσαν το σκάνδαλο. Η διαμάχη δεν ξέσπασε επειδή επέκρινε την αγωνιστική συμπεριφορά του Εμπαπέ, αλλά επειδή η κριτική συνοδεύτηκε από αναφορές στην αφρικανική καταγωγή, στην εμφάνιση, στην εκπαίδευση και στην ανθρώπινη αξία του Γάλλου ποδοσφαιριστή.

Το ματς που άφησε νεύρα και ένα επεισόδιο μετά το τελευταίο σφύριγμα

Η αφετηρία ήταν η νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης στη φάση των «16», στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το νικητήριο πέναλτι, στέλνοντας τους «τρικολόρ» στα προημιτελικά, όμως η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από ένταση, σκληρές μονομαχίες και λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Γκιλ, κινήθηκε προς τον Εμπαπέ, με τα στιγμιότυπα να καταγράφουν μια ηλεκτρισμένη στιγμή μεταξύ τους. Παραγουανά μέσα υποστήριξαν ότι ο Γάλλος δεν ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια του Γκιλ να τον χαιρετήσει, γεγονός που προκάλεσε οργή σε μερίδα του κοινού της χώρας.

Ο Εμπαπέ δήλωσε μετά το ματς ότι η Γαλλία απέδειξε πως μπορεί να παίζει και «βρόμικο ποδόσφαιρο» όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα ωμή γαλλική έκφραση για το ότι οι παίκτες ήταν έτοιμοι να «βάλουν τα χέρια στη βρομιά». Η Αμαρίγια υποστήριξε στην επιστολή της ότι η φράση αποτελούσε προσβολή προς την Παραγουάη, αν και η επίμαχη δήλωση καταγράφηκε ως αγωνιστική αποτίμηση μετά την αναμέτρηση και όχι ως κυριολεκτικός χαρακτηρισμός της αντίπαλης χώρας.

Οι αναρτήσεις που μετέτρεψαν τον ποδοσφαιρικό θυμό σε υπόθεση ρατσισμού

Η γερουσιαστής δεν περιορίστηκε σε σχόλια για την ένταση του αγώνα ή για τη συμπεριφορά του Εμπαπέ απέναντι στον Παραγουανό τερματοφύλακα. Σε διαδοχικές αναρτήσεις χαρακτήρισε τον ποδοσφαιριστή «αποικιοποιημένο Καμερουνέζο που προσποιείται ότι είναι Γάλλος», ενώ χρησιμοποίησε και άλλες προσβλητικές εκφράσεις για την εμφάνιση και τη μόρφωσή του.

Σε μία από τις αναρτήσεις της έκανε αναφορά σε χιμπαντζήδες και στη βρεφική ηλικία του Εμπαπέ, σχόλια που καταδικάστηκαν διεθνώς ως ξεκάθαρα ρατσιστικά. Η ίδια αργότερα τα διέγραψε, αναγνωρίζοντας ότι απάντησε με προσβολές τις οποίες, όπως είπε, καταδικάζει και η ίδια.

Μιλώντας στη συνέχεια σε παραγουανό ραδιοφωνικό σταθμό, αρνήθηκε ότι είναι ρατσίστρια και περιέγραψε τα λόγια της ως «γλώσσα του δρόμου, του λαού και του ποδοσφαίρου». Υποστήριξε επίσης ότι δεν πρέπει κανείς να είναι «κλαψιάρης», επιμένοντας στην κριτική της κατά του Εμπαπέ, παρά τη μερική μεταμέλεια για τη μορφή των αρχικών αναρτήσεων.

Η οργισμένη απάντηση του Εμπαπέ

Ο Εμπαπέ απάντησε δημόσια, χωρίς να περιοριστεί σε μια γενική καταδίκη του ρατσισμού. Απευθύνθηκε προσωπικά στη Σελέστε Αμαρίγια, χαρακτηρίζοντάς την «αξιοκαταφρόνητη γυναίκα» και «ανάξια της θέσης της».

Παράλληλα, διαχώρισε τη γερουσιαστή από τη χώρα της, επαινώντας την Παραγουάη για το πάθος, την τιμή και την πορεία της στο Μουντιάλ. Την κατηγόρησε ότι με τον «απροκάλυπτο ρατσισμό» της κατάφερε να επισκιάσει την προσπάθεια των Παραγουανών παικτών και να προσφέρει τη χειρότερη δυνατή εικόνα για τη χώρα της.

Η φράση «ανάξια της θέσης της» έγινε το βασικό σημείο πάνω στο οποίο η Αμαρίγια έχτισε την αντεπίθεσή της. Στην επιστολή υποστήριξε ότι ο Εμπαπέ δεν τη γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση μιας εκλεγμένης γερουσιαστή.

Η Αμαρίγια επικαλείται “έμφυλη βία” και απαιτεί συγγνώμη

«Ποιος είσαι εσύ για να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη;», αναφέρει στην επιστολή, προτού καταλήξει στο επιχείρημα ότι η απάντηση του Εμπαπέ συνιστά «έμφυλη βία» επειδή στρέφεται εναντίον γυναίκας που κατέκτησε τη θέση της μέσω εκλογών.

Η γερουσιαστής ζητά από τον Γάλλο σταρ να ανακαλέσει, να «τιμήσει τη γαλλική του υπηκοότητα» και να απολογηθεί. Διαφορετικά, σημειώνει ότι ενδέχεται να προσφύγει νομικά για έμφυλη και πολιτική βία.

Το επιχείρημα προκάλεσε νέα αντίδραση, καθώς ο χαρακτηρισμός του Εμπαπέ αφορούσε ευθέως τις δημόσιες αναρτήσεις και τον θεσμικό ρόλο της, όχι το φύλο της. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί γνωστή αγωγή ή μήνυση από την Αμαρίγια, η οποία δήλωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις επιλογές της.

Μισή συγγνώμη, αλλά καμία πραγματική υποχώρηση

Η επιστολή περιλαμβάνει μια περιορισμένη απολογία. Η Αμαρίγια αναγνωρίζει ότι έγραψε τις αναρτήσεις «με το αίμα να βράζει» και ότι απάντησε με τις ίδιες προσβολές που καταδικάζει. Δηλώνει ότι μετάνιωσε και γι’ αυτό διέγραψε το αρχικό μήνυμα.

Δεν ανακαλεί, ωστόσο, τις καταγγελίες της για αλαζονική συμπεριφορά του Εμπαπέ ούτε αποδέχεται πλήρως ότι οι εκφράσεις της είχαν ρατσιστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, μεταφέρει το βάρος στην αντίδραση του ποδοσφαιριστή και εμφανίζει πλέον τον εαυτό της ως θύμα βίας και πολιτικής απαξίωσης.

Αυτός ο διπλός τόνος, μεταμέλεια για τις λέξεις αλλά επιμονή στην επίθεση, είναι που κρατά τη σύγκρουση ζωντανή. Η επιστολή δεν λειτουργεί ως συγγνώμη και κλείσιμο της υπόθεσης, αλλά ως τελεσίγραφο προς τον Εμπαπέ.

Η γαλλική ομοσπονδία προσέφυγε στον εισαγγελέα

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χαρακτήρισε τις αναρτήσεις «απολύτως αποτρόπαιες και απαράδεκτες» και ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε την υπόθεση στην Εισαγγελία, με στόχο την άσκηση ποινικής δίωξης.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της τόνισε ότι τα λόγια δεν προσβάλλουν μόνο τον αρχηγό των «τρικολόρ», αλλά συνολικά τη Γαλλία, καθώς οι διεθνείς ποδοσφαιριστές εκπροσωπούν τη χώρα. Οι γαλλικές εισαγγελικές Αρχές άρχισαν να εξετάζουν τα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης και της υποκίνησης μίσους ή βίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον Εμπαπέ, γράφοντας ότι ο Γάλλος αρχηγός πέτυχε «ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό». Η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι δήλωσε ότι η επίθεση στον Εμπαπέ στρέφεται εναντίον των αξιών που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί η Γαλλία.

Η Παραγουάη αποκηρύσσει τις δηλώσεις της γερουσιαστή

Η κυβέρνηση της Παραγουάης έσπευσε να πάρει αποστάσεις, ανακοινώνοντας ότι «αποδοκιμάζει και απορρίπτει» τις εκφράσεις της Αμαρίγια. Τόνισε ότι τα λόγια της είναι αντίθετα προς τις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον λαό της χώρας.

Η υπόθεση έφτασε και στα κοινοβούλια των δύο χωρών. Η γαλλική Γερουσία απηύθυνε επίσημη διαμαρτυρία προς τον πρόεδρο της Γερουσίας της Παραγουάης, ενώ πολιτικοί παράγοντες στην Ασουνσιόν καταδίκασαν τις αναρτήσεις και προσπάθησαν να αποτρέψουν τη μετατροπή της προσωπικής έκρηξης μιας γερουσιαστή σε διπλωματικό επεισόδιο.

Η ειρωνεία: Μέλος της Επιτροπής Φιλίας με τη Γαλλία

Μια λεπτομέρεια που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική αμηχανία είναι ότι η Σελέστε Αμαρίγια συμμετέχει από το 2025 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Φιλίας Παραγουάης–Γαλλίας, η οποία έχει ως αποστολή την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο διορισμός της στην επιτροπή είχε γίνει με επίσημη απόφαση του προέδρου της παραγουανής Γερουσίας. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, η ιδιότητά της αυτή επανήλθε στο προσκήνιο ως ένα σχεδόν σουρεαλιστικό στοιχείο της υπόθεσης.

Από το ποδόσφαιρο σε μια σύγκρουση με πολιτικό και δικαστικό βάρος

Η υπόθεση δεν αφορά πλέον το εάν ο Εμπαπέ ήταν προκλητικός μέσα στο γήπεδο ή αν όφειλε να ανταλλάξει χειραψία με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η δημόσια συζήτηση έχει μετακινηθεί στο περιεχόμενο των αναρτήσεων μιας εκλεγμένης πολιτικού και στα όρια της πολιτικής ευθύνης.

Η Αμαρίγια επιχειρεί με την επιστολή να επαναφέρει στο επίκεντρο τη συμπεριφορά του Εμπαπέ και να εμφανίσει την απάντησή του ως επίθεση εναντίον μιας γυναίκας πολιτικού. Η γαλλική πλευρά, αντίθετα, θεωρεί ότι πρόκειται για προσπάθεια αντιστροφής των ρόλων μετά από μια σειρά δημόσιων ρατσιστικών προσβολών.

Ο Εμπαπέ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στο τελεσίγραφο της γερουσιαστή. Η Γαλλία προετοιμάζεται για τον προημιτελικό της με το Μαρόκο, αλλά η σύγκρουση που άρχισε μετά το παιχνίδι με την Παραγουάη έχει ήδη περάσει από τα αποδυτήρια στα υπουργεία, στα κοινοβούλια και πλέον στα γραφεία των εισαγγελέων.