Ο σόλο ποπ σταρ και πρώην μέλος των Take That, Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για το γεγονός ότι έχει ΔΕΠΥ, αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Λονδίνο ότι έμαθε πως βρίσκεται και στο φάσμα του αυτισμού.

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά γα…τα μού αρέσει, γιατί εξηγεί τόσα πολλά», είπε, σύμφωνα με τη Metro. «Τώρα είναι το άλλοθί μου για να τη βγάζω καθαρή, και για όλες τις περίεργες μα…ακίες που κάνω, απλώς λέω “συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».

Robbie Williams shares autism diagnosis: "It is my get-out-of-jail-free card now" https://t.co/qhRCPQMsGe — NME (@NME) August 14, 2026

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς συνέχισε: «Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς ολοκληρωτικά και απόλυτα σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου. Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και να φτιάχνω αστεία πράγματα. Όταν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, γιατί το μυαλό μου είναι απίστευτα δημιουργικό και μπορεί να γίνει δημιουργικό γύρω από οτιδήποτε στον κόσμο σε κάνει να πανικοβάλλεσαι ή να φοβάσαι».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής συμπλήρωσε: «Για παράδειγμα, για να καταλάβετε πόσο τρελός είμαι, πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα “κι αν έχω τηλεκίνηση και οι σκέψεις μου κάνουν το αεροπλάνο να συντριβεί;”. Οπότε αυτό είναι περίπου το επίπεδο της τρέλας με το οποίο έχω να κάνω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω το μυαλό μου να κάνει κάτι πιο χρήσιμο, αντί να ανησυχώ μήπως έχω υπερφυσικές δυνάμεις και ρίξω ένα αεροπλάνο».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ψυχική του υγεία και τη ΔΕΠΥ, ενώ πέρυσι είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί το σύνδρομο Τουρέτ.

Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ του, Britpop. Με το συγκεκριμένο άλμπουμ ξεπέρασε στη συνέχεια το ιστορικό ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα Νο1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.