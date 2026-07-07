Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έφερε τις δύο χώρες αντιμέτωπες με σοβαρή διπλωματική ένταση, μετά από όσα ακολούθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους πως οι «τρικολόρ» χρειάστηκε να «βάλουν τα χέρια τους στα σκ@τ@» για να πάρουν την πρόκριση.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστ Αμαρίγια, η οποία προχώρησε σε ρατσιστικές και προσβλητικές δηλώσεις εις βάρος του Γάλλου επιθετικού. Μεταξύ άλλων, τον χαρακτήρισε «ηλίθιο», υποστήριξε ότι «δεν έμαθε ποτέ να γράφει» και έκανε προσβλητικές αναφορές στην καταγωγή του, αποκαλώντας τον «Καμερουνέζο, προϊόν της αποικιοκρατίας, που προσπαθεί να εμφανίζεται ως Γάλλος».

Ο Μπαπέ απάντησε με έντονο ύφος, χαρακτηρίζοντας τη γερουσιαστή «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα που δεν αξίζει να κατέχει δημόσιο αξίωμα».

Στο πλευρό του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας στάθηκε και ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο πρόεδρος της Παραγουάης επικοινώνησε με τον Γάλλο ομόλογό του, εκφράζοντας την καταδίκη του για τις επίμαχες δηλώσεις, θέση που υιοθέτησε και το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει την ένταση.