Μπορεί οι ΗΠΑ, με τον Φόλαριν Μπάλογκαν κανονικά στην 11άδα, να αποκλείστηκαν στους «16» του Μουντιάλ 2026, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει ο θόρυβος γύρω από τη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η απόφαση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να αναστείλει την ποινή του επιθετικού των ΗΠΑ, μετά την αποβολή του κόντρα στη Βοσνία, προκειμένου να αγωνιστεί στο ματς με το Βέλγιο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από την UEFA.

Οι Αμερικανοί τελικά ηττήθηκαν με 1-4 και αποκλείστηκαν, το θέμα Μπάλογκαν δεν κλείνει εδώ όμως, καθώς η κριτική προς τον Ινφαντίνο συνεχίζεται και ομάδα ευρωβουλευτών ζητάει από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της ηπείρου να γίνει έρευνα «για να διαπιστωθεί εάν ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο συμμετείχε στην απόφαση αναστολής της αυτόματης τιμωρίας ενός αγώνα που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπάλογκαν κι αν η πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση επηρέασε αυτήν την απόφαση».

Αυτό αναφέρεται στην επιστολή που προωθήθηκε από τον Μπάρι Άντριους, ευρωβουλευτή για την Renew, τη Λάρα Γουόλτερς και τον Νιλς Φούγκλανγκ, αμφότεροι από την ομάδα S&D, την οποία μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει περίπου τριάντα ευρωβουλευτές, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που παραδέχθηκε ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA και ζήτησε να επανεξεταστεί το θέμα της αποβολής του Μπάλογκαν.