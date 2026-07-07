Το Βέλγιο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στις ΗΠΑ, επικρατώντας με 4-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» σε μια επιβλητική νίκη.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο του ρυθμού. Το Βέλγιο απείλησε πρώτο, όταν μόλις στο 1ο λεπτό ο Καστάνιε επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Φρις αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Η πίεση των Βέλγων απέδωσε καρπούς στο 9′, όταν ο Ράσκιν κέρδισε τη μονομαχία μέσα στην περιοχή και έστρωσε την μπάλα στον Ντε Κετελάρε, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Αμερικανοί απάντησαν, αλλά το Βέλγιο ανέκτησε αμέσως το προβάδισμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έφεραν το παιχνίδι στα ίσια στο 31ο λεπτό. Ο Τίλμαν εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Βανάκεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κουρτουά για το 1-1.

Η ισοφάριση δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τροσάρ σέντραρε ιδανικά από τα αριστερά και ο Ντε Κετελάρε πήρε την κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 2-1, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Καθάρισε την πρόκριση το Βέλγιο

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι Βέλγοι έβαλαν γερές βάσεις για την πρόκριση. Ο Φρις βρέθηκε μακριά από την εστία του, ο Ντε Κετελάρε του έκλεψε την μπάλα και ο Βανάκεν ολοκλήρωσε τη φάση, γράφοντας το 3-1.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως δεν κατάφεραν να ξαναμπούν ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Στο 81′ ο Μπάλογκαν βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά από πλάγια θέση, αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ λίγο νωρίτερα ο Μπερχάλτερ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω.

Στις καθυστερήσεις, ο Λουκάκου έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και σφραγίζοντας την άνετη πρόκριση του Βελγίου στην οκτάδα, όπου το περιμένει η Ισπανία.

Οι ενδεκάδες

ΗΠΑ: Φρις, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν, Ντετς, Πούλισικ, Μπάλογκαν.

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ονάνα, Ράσκιν, Λουκεμπάκιο, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Κετελάρε.