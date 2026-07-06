Ο Φολαρίν Μπάλογκαν θα αγωνιστεί κανονικά με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναμέτρηση με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η FIFA αποφάσισε να αναστείλει την ποινή που του είχε επιβληθεί μετά την αποβολή του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε μεγάλη συζήτηση στον χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο Αμερικανός φορ είχε αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0, όταν ο Βραζιλιάνος διαιτητής Ραφαέλ Κλάους τού έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα για πάτημα στον αστράγαλο αντιπάλου. Η αποβολή, βάσει κανονισμών, σήμαινε αυτόματα απουσία από το επόμενο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Η αρχική τιμωρία, ωστόσο, δεν θα εφαρμοστεί, αφού η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να «παγώσει» τον αποκλεισμό για διάστημα ενός έτους. Η απόφαση έγινε γνωστή μετά από επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της UEFA, η οποία εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία της χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη».

Οι ενδεκάδες:

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, Άνταμς, ΜακΚένι, Ντεστ, Τίλμαν, Πούλισικ, Μπάλογκαν.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ράσκιν, Ονάνα, Λουκεμπάκιο, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρ

Απορρίφθηκε η προσφυγή του Βελγίου

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου επιχείρησε να προσβάλει την απόφαση και να επαναφέρει την ποινή του Μπάλογκαν, όμως η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο έννομο συμφέρον για την κατάθεση προσφυγής.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Lumen Field, οι Βέλγοι φίλαθλοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση, φωνάζοντας το σύνθημα «FIFA Mafia» από τις εξέδρες.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία λήψης της απόφασης, η οποία ελήφθη από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή. Παράλληλα, στον Μπάλογκαν επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καλύψει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωση τη για την συμμετοχή του Μπαλογκάν

«Την 1η Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα του FIFA World Cup 2026™ μεταξύ των ΗΠΑ και της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ Folarin Balogun αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό για σοβαρό επικίνδυνο μαρκάρισμα, κατόπιν εξέτασης της φάσης μέσω VAR. Μετά τη λήξη του αγώνα, παρά την αποβολή του, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Στις 2 Ιουλίου 2026, η FIFA κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Balogun για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA (αποβολή και αναστολή συμμετοχής σε αγώνα λόγω της κόκκινης κάρτας) και του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA (ανάρμοστη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών σε σχέση με τον πανηγυρισμό).

Στις 5 Ιουλίου 2026, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε τον Balogun ένοχο και για τις δύο παραβάσεις, του επέβαλε ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής, η οποία ανεστάλη δοκιμαστικά για ένα (1) έτος, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD), και κοινοποίησε την απόφασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως προς την αγωνιστική κύρωση, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε αποκλεισμό μίας (1) αγωνιστικής. Στην απόφαση διευκρινιζόταν ρητά ότι η ποινή αυτή περιλάμβανε και την αυτόματη αναστολή συμμετοχής που διαφορετικά θα εκτιόταν στον επόμενο αγώνα του FIFA World Cup μεταξύ των ΗΠΑ και του Βελγίου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 6 Ιουλίου 2026. Πρακτικά, ελλείψει οποιουδήποτε περαιτέρω μέτρου από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ο Balogun δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ωστόσο, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εφάρμοσε στη συνέχεια το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, το οποίο της παρέχει τη διακριτική ευχέρεια να αναστέλλει την εκτέλεση οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους. Ως εκ τούτου, ο Balogun δεν υποχρεούται να εκτίσει άμεσα την ποινή. Αντιθέτως, η κύρωση παραμένει σε αναστολή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον ο ποδοσφαιριστής διαπράξει νέα παράβαση παρόμοιας φύσης και βαρύτητας εντός του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση τέτοιας μεταγενέστερης παράβασης, η ανασταλείσα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής θα εκτελεστεί επιπλέον οποιασδήποτε νέας κύρωσης επιβληθεί για τη μεταγενέστερη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Πέραν της ανασταλείσας ποινής αποκλεισμού, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD), κατανέμοντας το ήμισυ του ποσού στην παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και το υπόλοιπο ήμισυ στην παράβαση του άρθρου 66 του ίδιου Κώδικα. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Soccer Federation) κρίθηκε αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 6.5 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Καταρχάς, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA (όπως και κάθε άλλο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA) είναι ανεξάρτητη, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της FIFA και τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα λοιπά μέλη των δικαιοδοτικών οργάνων της FIFA πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στους Κανονισμούς Διακυβέρνησης της FIFA, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία τους.

Επιπλέον, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον κ. Balogun εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά αντιθέτως επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα που του επιδείχθηκε την 1η Ιουλίου 2026. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε αποκλειστικά επί των πρόσθετων πειθαρχικών κυρώσεων που έπρεπε να επιβληθούν κατόπιν της κόκκινης κάρτας.

Το άρθρο 66.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA προβλέπει ότι: «η αποβολή συνεπάγεται αυτομάτως αποκλεισμό από τον αμέσως επόμενο αγώνα». Αντίστοιχα, το άρθρο 10.5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™ ορίζει ότι: «εάν ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας ή έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη), τίθεται αυτομάτως σε αποκλεισμό για τον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, δύνανται να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους την εκτέλεση της αυτόματης ποινής αποκλεισμού που είχε επιβάλει δυνάμει του άρθρου 66.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και του άρθρου 10.5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™. Η εν λόγω αναστολή της εκτέλεσης αποφασίστηκε κατόπιν συνεκτίμησης όλων των ειδικών περιστάσεων του συμβάντος και του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού.

Βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή διαθέτει διακριτική ευχέρεια να αναστέλλει την εκτέλεση οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν αφορά χειραγώγηση αγώνα, γεγονός που, προφανώς, δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 27 δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική, καθώς παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης του FIFA World Cup 2026.

Ούτε ο Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA ούτε οι Κανονισμοί του FIFA World Cup 26™ περιέχουν διάταξη που να απαγορεύει στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Η άσκηση της εν λόγω διακριτικής ευχέρειας συνάδει πλήρως με τις γενικές κατευθυντήριες αρχές για τον καθορισμό της προσήκουσας πειθαρχικής κύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Η επανεξέταση των έννομων συνεπειών των κόκκινων καρτών στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί κάτι νέο στο σύγχρονο παιχνίδι. Ενδεικτικά, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που υπάγονται σε ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, η ανάκληση κόκκινων καρτών αποτελεί συνήθη πειθαρχική πρακτική, χωρίς ποτέ να έχει θεωρηθεί ότι παραβιάζεται κάποια «κόκκινη γραμμή». Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί εκ νέου ότι στην εξεταζόμενη απόφαση η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των εφαρμοστέων κανονισμών συνιστά ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο».

Ο πρωταγωνιστής της επίθεσης των ΗΠΑ

Ο Μπάλογκαν αποτελεί μέχρι στιγμής τον κορυφαίο σκόρερ της αμερικανικής ομάδας στο τουρνουά, έχοντας σημειώσει τρία γκολ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυνηγούν μια ιστορική επίδοση, καθώς θέλουν για πρώτη φορά να πετύχουν δύο συνεχόμενες νίκες σε νοκ άουτ παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Απέναντί τους βρίσκεται το Βέλγιο, μια ομάδα που έχει ιδιαίτερη ιστορική σύνδεση με την αμερικανική πορεία στη διοργάνωση, αφού είχε αποκλείσει τις ΗΠΑ στη φάση των «16» του Μουντιάλ το 2014.

Ο νικητής του ζευγαριού ΗΠΑ–Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Παρασκευή στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί θα περιμένει ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το 2002, όταν η πορεία τους σταμάτησε από τη Γερμανία.