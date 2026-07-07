Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τη Δευτέρα τη «νομιμοποίηση» του εκλεγμένου διαδόχου του, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στην άκρα δεξιά, είχε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης, ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας, έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα της ιδιαίτερα αμφίρροπης αναμέτρησης, στην οποία ο κ. δε λα Εσπριέγια επικράτησε με διαφορά μικρότερη της εκατοστιαίας μονάδας έναντι του γερουσιαστή της συμπολίτευσης Ιβάν Σεπέδα.

«Ο πρόεδρος της Κολομβίας δεν αναγνωρίζει τη νομιμοποίηση της επόμενης κυβέρνησης. Ο Αμπελάρδο δεν κέρδισε τις εκλογές», τόνισε χθες μέσω X ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, καταγγέλλοντας «εκλογική απάτη με μέσο αλγόριθμους και χρηματοδότηση από το εξωτερικό».

Οι εκλογικοί παρατηρητές και οι εκλογικές αρχές αντίθετα δεν διαπίστωσαν καμιά χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Ο Ιβάν Σεπέδα, ο υποψήφιος συμμαχίας της αριστεράς που ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναγνώρισε το αποτέλεσμα, όμως ανήγγειλε πως θα αρχίσει εκστρατεία «πολιτικής ανυπακοής» εναντίον της επόμενης κυβέρνησης αν δεν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Γκουστάβο Πέτρο κάλεσε τους πολίτες σε μαζική κινητοποίηση την 20ή Ιουλίου, εθνική εορτή στην Κολομβία, για την υπεράσπιση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε. Ανήγγειλε επίσης ότι θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την ίδια ημέρα, προτού αναλάβει η νέα κυβέρνηση τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας, ο εκλεγμένος πρόεδρος δήλωσε ότι η ομάδα του εντόπισε ενδείξεις διαφθοράς και απευθείας αναθέσεων χωρίς μειοδοτικούς διαγωνισμούς από την κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο.