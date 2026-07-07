Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από «άγνωστο βλήμα» στην αριστερή του πλευρά, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια (14,8 χιλιόμετρα) ανατολικά της Λιμάχ στο Ομάν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με την υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η UKMTO ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θύματα, ενώ δεν έχει αναφερθεί ούτε περιβαλλοντική επιβάρυνση από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ειδησεογραφικό μέσο Axios από Αμερικανό αξιωματούχο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους με στόχο εμπορικά πλοία που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ανθρώπινες απώλειες.