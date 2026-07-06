Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία διακόπηκαν τη Δεύτερα εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας που εκλύεται από την Αίτνα. Η αναστολή της αεροπορικής κίνησης θα ισχύσει έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (11:00 ώρα Ελλάδας), οπότε οι αρμόδιες αρχές θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα.
🚨 Etna, Sicily, Italy 🇮🇹— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 5, 2026
The pyroclastic activity of July 5, 2026
Absolutely spectacular! pic.twitter.com/Ma9F5Ow960
Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
ECCOLA! Questa è la colata prodotta in queste ore dall'attività della Voragine e in discesa libera dentro il Cratere di Nord-Est: una cascata incandescente in piena regola. #Etna— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 6, 2026
Video di Luca Cosma, membro di Etna Hiker pic.twitter.com/vBWW5XmgYH
Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.
Etna, la lava della Voragine inghiottita dal Cratere— La Sicilia (@lasicilia) July 6, 2026
di Nord-Est: l’eruzione vista da vicino
Video di: @guidealpinevulcanologicheetna pic.twitter.com/438YvxGVR1