Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία διακόπηκαν τη Δεύτερα εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας που εκλύεται από την Αίτνα. Η αναστολή της αεροπορικής κίνησης θα ισχύσει έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (11:00 ώρα Ελλάδας), οπότε οι αρμόδιες αρχές θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα.

🚨 Etna, Sicily, Italy 🇮🇹



The pyroclastic activity of July 5, 2026



Absolutely spectacular! pic.twitter.com/Ma9F5Ow960 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 5, 2026

Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

ECCOLA! Questa è la colata prodotta in queste ore dall'attività della Voragine e in discesa libera dentro il Cratere di Nord-Est: una cascata incandescente in piena regola. #Etna



Video di Luca Cosma, membro di Etna Hiker pic.twitter.com/vBWW5XmgYH — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 6, 2026

Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.