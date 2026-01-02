Μια εντυπωσιακή ροή λάβας κατευθύνεται στην κοιλάδα Βάλε ντελ Μπόβε, καθώς το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία εκρήγνυται ξανά.
Η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου, με εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000-2.100 μέτρων. Η ροή προχωράει προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα μέσα στη φυσική λεκάνη της Βάλε ντελ Μπόβε.
Οι πρώτες εικόνες δείχνουν τη λάβα να κινείται αργά και ελεγχόμενα, με την κοιλάδα να λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, προβλήματα στις υποδομές ή κίνδυνοι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.
🔥 Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell'#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/J9JGm43G8D— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 1, 2026