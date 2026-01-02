Μια εντυπωσιακή ροή λάβας κατευθύνεται στην κοιλάδα Βάλε ντελ Μπόβε, καθώς το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία εκρήγνυται ξανά.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου, με εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000-2.100 μέτρων. Η ροή προχωράει προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα μέσα στη φυσική λεκάνη της Βάλε ντελ Μπόβε.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν τη λάβα να κινείται αργά και ελεγχόμενα, με την κοιλάδα να λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, προβλήματα στις υποδομές ή κίνδυνοι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.