Πολλά σχολεία σε περιοχές της Ηπείρου παραμένουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου στη Θεσπρωτία και τη συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να καταγράφονται.

Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν προληπτικά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ώστε να πραγματοποιηθούν απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζημιές και να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες για την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, συνεργεία μηχανικών πραγματοποιούν αυτοψίες στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των κτιρίων και να εγγυηθούν την ασφαλή επαναλειτουργία τους.

Αναλυτικά ο δήμος Ιωαννιτών αναφέρει:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Η απόφαση λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους».

Από την πλευρά του, ο δήμος Ηγουμενίτσας επισημαίνει:

«Μετά από σχετικές επαφές με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κρίνεται σκόπιμη η αναστολή λειτουργίας όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Ο λόγος της αναστολής λειτουργίας δεν οφείλεται σε ακαταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά στην προσαρμογή στη γενική προληπτική οδηγία περιστολής των βασικών δημοσίων λειτουργιών για σαράντα – οκτώ (48) ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου (το οποίο ως γνωστό καταγράφηκε την 05.32 της 8ης Μαρτίου 2026), προκειμένου να παρέλθει ομαλά η χρονική περίοδος εκτόνωσης.

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό καλούνται να είναι στις θέσεις τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων του Δήμου, τα οποία διενεργούν ελέγχους.

Από την έως τώρα διαμορφωθείσα εικόνα δεν προκύπτει περίπτωση ακαταλληλότητας κτηρίου.

Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο Ηγουμενίτσας».

Κλειστά τα σχολεία και σε άλλους δήμους

Προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα αποφάσισε και ο δήμος Δωδώνης και ο δημος Φιλιατών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα είναι πιο περιορισμένα.

«Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας, με απόφαση του Δημάρχου Φιλιατών κ. Παρασκευά Βλάχου, αύριο Δευτέρα 9/3/2026 το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους.

Επίσης οι μαθητές των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης, Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φιλιατών, θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο των σχολείων κατά την πρώτη πρωινή ώρα, ώστε τα σχολικά κτήρια να ελεγχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».

Σημειώνεται ότι στον δήμο Σουλίου τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, κλειστά παραμένουν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς, καθώς λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι.