Σημαντική υποχώρηση σημείωσε σήμερα η τιμή του χρυσού, καθώς το ισχυρό δολάριο και η προοπτική διατήρησης των υψηλών επιτοκίων περιόρισαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές εστιάζουν στις πληθωριστικές πιέσεις που τροφοδοτεί η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις προβλέψεις για την πορεία των μετάλλων, καθώς η αγορά αναμένει πλέον τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού διολίσθησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα 1.100 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία πτώση σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης δολαρίου σημείωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, άνοδο 0,4%, γεγονός που καθιστά το μέταλλο ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η πίεση στον χρυσό αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Φόβοι για τα επιτόκια : Η εκτίναξη των τιμών του αργού τροφοδοτεί τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες η Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού δρα παραδοσιακά αρνητικά για τα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.

Ανάγκη για ρευστότητα: Εν μέσω της νέας γεωπολιτικής αβεβαιότητας πολλοί επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις σε χρυσό για να καλύψουν απώλειες σε άλλα χαρτοφυλάκια (margin calls).

Κλιμάκωση της σύρραξης και ενεργειακό σοκ

Η πολεμική σύρραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν μαίνεται για δέκατη ημέρα, με την Τεχεράνη να ορίζει νέο Ανώτατο Ηγέτη και να συνεχίζει τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έπληξε αποθήκες καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, απειλώντας παράλληλα το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Η παράλυση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, έχει εκτοξεύσει τις τιμές του αργού και του φυσικού αερίου, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την παγκόσμια οικονομία.