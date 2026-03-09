Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ τα πρώτα πλάνα από την κατάρριψη ιρανικών drones. Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφονται οι στιγμές της αναχαίτισης, με τους χειριστές των μαχητικών να επιβεβαιώνουν την καταστροφή των στόχων την ώρα που τα πυρά τους πλήττουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εντοπίστηκαν συνολικά 117 drones, εκ των οποίων τα 113 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ τέσσερα κατέπεσαν εντός της επικράτειας της χώρας.

Παράλληλα, η αεράμυνα της χώρας αναχαίτισε και κατέστρεψε, σύμφωνα με το Associated Press, 16 ιρανικούς πυραύλους, ενώ ένας πύραυλος κατέπεσε στη θάλασσα. Από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, έχουν εντοπιστεί συνολικά 238 βαλλιστικοί πύραυλοι και 1.422 drones.

Δείτε το βίντεο: