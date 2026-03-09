Για την γρήγορη αντιμετώπιση που είχε πολιτικά και επιχειρησιακά η Ελλάδα στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενόψει της σημερινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν, στη Μεγαλόνησο.

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24 το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι «η απόφαση του πρωθυπουργού να στείλουμε τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο πιστεύω ότι έχει το 90% της αποδοχής του ελληνικού λαού. Μόνο κάποιοι γραφικοί είναι αντίθετοι, όλοι οι άλλοι είναι υπέρ».

«Η ιδέα ότι ο κυπριακός ελληνισμός κινδυνεύει και η Ελλάδα αδιαφορεί είναι αδιανόητη. Άρα, η απόφαση που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απολύτως επιβεβλημένη σε άμεσο χρόνο και ευτυχώς που την πήρε».

«Να σχολιάσω μόνο κάτι επιχειρησιακά: παίρνει ο πρωθυπουργός την απόφαση να στείλουμε τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο και τα F-16 ήταν στην Κύπρο σε μία ώρα, οι φρεγάτες την επόμενη μέρα. Αποφασίζει μετά τον Μητσοτάκη, να στείλει τελικά η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, που είναι χώρες που ακολούθησαν την πρωτοβουλία της Ελλάδας στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και οι δυνάμεις των άλλων χωρών ακόμα “φτάνουν”. Δηλαδή, η άλλοτε κραταιά θαλασσοκράτειρα Μεγάλη Βρετανία του κ. Στάρμερ ακόμη φορτώνει το πλοίο και το πλοίο του κ. Σάντσεθ που θα το έστελνε-δεν θα το έστελνε ακόμα δεν έχει φτάσει, ακόμα είναι εν πλω», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σωστά πολιτικά ελήφθη η απόφαση (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη) και επιχειρησιακά η ταχύτητα με την οποία ενήργησαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έδειξαν ότι η Ελλάδα αποτελεί στην περιοχή έναν σημαντικό γεωπολιτικό πυλώνα σταθερότητας και αυτό είναι σημαντικό, θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον».

«Ανέβηκε η Ελλάδα γεωπολιτικά και στην περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς τη σχέση της με την Αμερική. Ήταν μια σημαντική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογράμμισε.