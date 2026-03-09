Σε ρεπορτάζ της για την άνοδό του στην εξουσία, η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για τραυματισμό του νέου ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Οι παρουσιαστές διαβάζουν αναφορές που τον περιγράφουν ως «janbaz», ή τραυματία από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αποκαλούν τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν την τρέχουσα σύγκρουση.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αυτή την εξέλιξη.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του και προηγούμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, στην αρχή του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από την αρχή του πολέμου. Ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.