Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναδείχτηκε ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας 9/3, το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του στον Κόλπο.

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης που έχει βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, ενώ έστειλε τα ξημερώματα καταδρομείς με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο και βομβάρδισε τη νότια Βηρυτό, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έχοντας καταληφθεί από πανικό εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου το Σαββατοκύριακο και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, παράγοντες των αγορών συνέβαλαν ώστε η τιμή του πετρελαίου να εκτοξευτεί στα ύψη σήμερα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ νέος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο φόντο.

Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή της, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Σκηνές αγαλλίασης

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα που εικόνιζαν σκηνές αγαλλίασης σε όλη τη χώρα, με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Εδώ και μία εβδομάδα, το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι.

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι έγινε νέα εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται η άτρακτος πυραύλου πάνω στην οποία είχε γραφτεί «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά», σιιτική θρησκευτική αναφορά.

A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. pic.twitter.com/bBBszUUuRo — Global Surveillance (@Globalsurv) March 9, 2026

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έκαναν επίσης λόγο σήμερα για κύματα πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν εναντίον τους.

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισε 32 πολίτες -ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση- στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency. Ενώ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχε ήδη γίνει στόχος χθες Κυριακή.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Το πετρέλαιο απογειώνεται

Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι σήμερα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70% – ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας), όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε πως έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, που χρησιμοποιούνταν κατ’ αυτόν για να λειτουργούν στρατιωτικές υποδομές, καθώς και το αρχηγείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πυκνός καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου που βομβαρδίστηκαν βύθισε χθες Κυριακή την ιρανική πρωτεύουσα στο σκοτάδι, δημιούργησε σκηνές που παρέπεμπαν στην Αποκάλυψη, ενώ η οσμή καμένου ήταν ανυπόφορη κι ο βροχερός καιρός επέτεινε ακόμα περισσότερο τη σύγχυση.

«Είναι πλέον αδύνατο να αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα», είπε μια κάτοικος με την οποία επικοινώνησε το AFP τηλεφωνικά. «Δεν θέλουμε να βομβαρδίζουν τον εθνικό μας πλούτο για να μας κάνουν ακόμη πιο φτωχούς από ό,τι ήμασταν ήδη», πρόσθεσε.

Έπειτα από αυτή την πρώτη επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την 28η Φεβρουαρίου, ο ιρανικός στρατός απείλησε πως θα στοχοποιήσει με τη σειρά του πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου.

«Αν αντέχετε το πετρέλαιο πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιγνίδι», διεμήνυσε.

Μάχες στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 10.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί· το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον «υποδομών της Χεζμπολά» στη Βηρυτό, οι οποίοι προστέθηκαν στις σκληρές μάχες που εκτυλίσσονταν τη νύχτα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε ότι ενεπλάκη σε σύγκρουση με Ισραηλινούς καταδρομείς μεταφερθέντες εκεί με ελικόπτερα.

Οι μάχες ξέσπασαν κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ -στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα-, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα Ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, τον Ρακάν Νασερεντίν, οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 394 ανθρώπους, ανάμεσά τους 83 παιδιά, μέσα σε μία εβδομάδα στη χώρα.