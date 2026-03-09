Την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό κλάδο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τη συμμετοχή τους στο νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους, μέσω της τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε σύγχρονες πρακτικές βιοασφάλειας.

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 250 εγγεγραμμένοι άνεργοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ηλικίας άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης “Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις”, διάρκειας 50 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Λάρισας της ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εργασιακή εμπειρία διαρκεί 6 μήνες, με απασχόληση 6 ώρες ημερησίως και 5 ημέρες την εβδομάδα.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους €748 καθαρά τον μήνα (€34 ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλισή τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0 – 3 άτομα 1

4 – 9 άτομα 2

10 – 19 άτομα 3

20 – 30 άτομα 5

31 – 50 άτομα 8

51 + άτομα 20% του προσωπικού, έως 20 άτομα

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon, δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι εργασιακοί σύμβουλοι προχωρούν στην υπόδειξη των κατάλληλων υποψηφίων.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε