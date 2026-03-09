Μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε κτίριο στη Γλασκώβη, είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο πιο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Σκωτίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι αναμένουν προβλήματα στα δρομολόγια που περνούν από τον κεντρικό σταθμό της Γλασκώβης (Glasgow Central Station), γεγονός που θα μπορούσε, σύμφωνα με τους New York Times, να προκαλέσει χάος στις μετακινήσεις των εργαζομένων κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας, δεν υπάρχουν θύματα, ενώ όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Network Rail, η οποία διαχειρίζεται το βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες στο ισόγειο ενός τετραώροφου εμπορικού κτιρίου που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο με τον σταθμό, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό το απόγευμα της Κυριακής.

Δείτε βίντεο: