Ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 101α γενέθλιά του και η γαλλική ιστοσελίδα Footmercato αναφέρθηκε στο γεγονός και αποθέωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για τον «πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η 10η Μαρτίου είναι πάντα μια ξεχωριστή μέρα για τους «ερυθρόλευκους» καθώς έχουν τα γενέθλιά τους και αυτό είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο ούτε από τα διεθνή ΜΜΕ. Απόδειξη αποτελεί το σχετικό δημοσίευμα στο γαλλικό Footmercato, το οποίο αναφέρει τα εξής…

«Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα την 101η επέτειό του, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία του πιο επιτυχημένου συλλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ιδρυμένος το 1925 στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο εθνικό ρεκόρ. Υπό την προεδρία του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο σύλλογος εδραίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατακτώντας 19 εθνικούς τίτλους, καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την καλύτερη ανάμνηση της προεδρίας του, αλλά η σεζόν 2023-2024 σηματοδότησε ένα ιστορικό σημείο καμπής για τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο θριαμβεύοντας στο Europa Conference League, ενώ η ομάδα Nέων κατέκτησε το Youth League την ίδια χρονιά. Αυτή ήταν πρωτοφανές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς ποτέ καμία ομάδα δεν είχε κερδίσει πριν δύο μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε επίπεδο Νέων, την ίδια σεζόν».