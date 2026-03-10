Τα ονόματα των τεσσάρων ομάδων που θέλουν να γίνουν μόνιμα μέλη της Euroleague, με τον ΠΑΟΚ να είναι μία εξ αυτών, αποκάλυψε σε σχετικό ρεπορτάζ η ισπανική Marca.

Από τη στιγμή που η ασπρόμαυρη ΚΑΕ πέρασε στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη άρχισαν και οι φήμες για τη Euroleague, ενδεχόμενο που δεν έχει διαψευστεί από κανένα στις τάξεις του συλλόγου. Δεν προκαλεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι το όνομα του ΠΑΟΚ αναφέρεται και στο σχετικό κομμάτι της Marca για τη Euroleague.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, ο «δικέφαλος του βορρά», η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βαλένθια και η Ντουμπάι BC θέλουν να γίνουν μόνιμα μέλη της λίγκας, με τους Ισραηλινούς, τους Ισπανού και τους Άραβες να συμμετέχουν φέτος, όχι όμως ως μόνιμα μέλη.

Για να συμβεί αυτό, για να γίνουν μόνιμα μέλη της Euroleague, θα πρέπει, όπως αναφέρει η Marca, να πληρώσουν ένα ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατ. ευρώ. Τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και μένει να φανεί ποιες ομάδες θα είναι όντως διατεθειμένες να πληρώσουν τόσα και ποιες όχι.

Στόχος των ανθρώπων της Euroleague, καταλήγει η Marca, είναι να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία σε 24 οι ομάδες που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση ενώ το επόμενο στάδιο θα είναι η μετατροπή των ομάδων σε franchises, με τις ομάδες-μετόχους, όπως οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, να μη χρειάζεται να πληρώσουν κάτι για να περάσουν σε αυτό το επίπεδο.