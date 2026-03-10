Τμήματα ενός μεγάλου δορυφόρου της NASA, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, αναμένεται να επανέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης τα ξημερώματα της Τετάρτης. Παρότι η είδηση προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος από συντρίμμια είναι εξαιρετικά μικρή.

Σύμφωνα με την United States Space Force, το διαστημικό σκάφος αποτελεί μέρος ενός ζευγαριού δορυφόρων που εκτοξεύθηκαν το 2012 με σκοπό να μελετήσουν τη μυστηριώδη ζώνη ακτινοβολίας Van Allen γύρω από τη Γη.

Πότε θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα

Ο δορυφόρος, που ζυγίζει περίπου 600 κιλά, εκτιμάται ότι θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης περίπου στις 01:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Κατά την επανείσοδό του, το μεγαλύτερο μέρος του αναμένεται να διαλυθεί λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα που επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα κάποια τμήματα να επιβιώσουν και να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της Γης.

Πόσο πιθανό είναι να πέσουν συντρίμμια σε ανθρώπους

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για ανθρώπους είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ υπολογίζει την πιθανότητα τραυματισμού από συντρίμμια σε περίπου 1 στις 4.200.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν επιστήμονες που επικαλείται ο The Guardian, το γεγονός ότι περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό μειώνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα να πέσουν συντρίμμια σε κατοικημένες περιοχές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ιστορία των διαστημικών αποστολών μόνο μία γυναίκα έχει τραυματιστεί ποτέ από τεχνητά διαστημικά συντρίμμια που έπεσαν από το διάστημα.

Η αποστολή των Van Allen Probes

Ο συγκεκριμένος δορυφόρος είναι ο Van Allen Probe A, ο οποίος εκτοξεύθηκε μαζί με τον δίδυμο δορυφόρο Van Allen Probe B στις 30 Αυγούστου 2012 από το Cape Canaveral στη Φλόριντα.

Η αποστολή τους ήταν να μελετήσουν τις ζώνες φορτισμένων σωματιδίων που παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης και επηρεάζουν τα διαστημικά σκάφη και τους δορυφόρους.

Οι δύο δορυφόροι απενεργοποιήθηκαν το 2019, όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμά τους και δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν τον σωστό προσανατολισμό προς τον Ήλιο.

Αρχικά οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι θα επανέρχονταν στην ατμόσφαιρα γύρω στο 2034, όμως οι υπολογισμοί αναθεωρήθηκαν. Ο δεύτερος δορυφόρος πάντως εκτιμάται ότι δεν θα επιστρέψει πριν από το 2030.