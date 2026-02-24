Με χιουμοριστικό αλλά σαφές ύφος απάντησε η NASA στις απαιτήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τη δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν UFO και εξωγήινη ζωή, βάζοντας τέλος στις προσδοκίες για επικείμενες αποκαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων.

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι εξωγήινοι «είναι πραγματικοί». Ο ίδιος, ωστόσο, έσπευσε αργότερα να διευκρινίσει ότι δεν αναφερόταν σε εξωγήινες μορφές που έχουν επισκεφθεί τη Γη, αλλά στην πεποίθησή του ότι η ζωή πρέπει να υπάρχει κάπου στο «τεράστιο σύμπαν».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον προκάτοχό του ότι μοιράστηκε «διαβαθμισμένες πληροφορίες». Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Πολέμου να ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης όλων των κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωδιαστημική ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), δηλώνοντας ότι σκοπός είναι η δημοσιοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας.

Η NASA απάντησε επίσημα μέσω ανάρτησης της εκπροσώπου Τύπου, Μπεθάνι Στίβενς, στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι ο οργανισμός συνεχίζει να στηρίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για «ανοιχτή επιστήμη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν πάντα να εξηγηθούν, αλλά αυτά σχετίζονται περισσότερο με υπερβολικά δαπανηρά προγράμματα και όχι με εξωγήινη ζωή.

Η δημόσια συζήτηση είχε ξεκινήσει μετά από συνέντευξη του Μπαράκ Ομπάμα στον Αμερικανό YouTuber, Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, όπου, ερωτώμενος ευθέως αν υπάρχουν εξωγήινοι, απάντησε: «Είναι πραγματικοί, αλλά δεν τους έχω δει». Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε και στη θρυλική Περιοχή 51, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι εκεί ούτε υπόγειες εγκαταστάσεις που αποκρύπτονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Λίγο μετά τη μετάδοση της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News και στον δημοσιογράφο, Πίτερ Ντούσι, εν πτήσει με το Air Force One, ότι ο Ομπάμα «δεν έπρεπε» να αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι έκανε «μεγάλο λάθος». Λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση σχετικών αρχείων, επικαλούμενος το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Στη διαδικτυακή της ανακοίνωση, η NASA υπογράμμισε ότι από την ίδρυσή της προωθεί την ανοιχτή επιστήμη, καθιστώντας όλα τα δεδομένα της διαθέσιμα στο κοινό και ενθαρρύνοντας τη δημόσια συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά, η τοποθέτηση αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από ορισμένους χρήστες του X, με σχόλια που αμφισβητούσαν το κατά πόσο όλα τα δεδομένα της NASA είναι πράγματι δημόσια.

Η ανακοίνωση της NASA ήρθε στον απόηχο δηλώσεων του διακεκριμένου επιστήμονα, Δρ Τζέντρι Λι, ο οποίος εργάζεται στον οργανισμό από το 1968. Μιλώντας σε συνέδριο, ο βετεράνος μηχανικός διαστήματος ανέφερε ότι όποιος πιστεύει πως εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη έχει «παραπλανηθεί σοβαρά», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως εξωγήινα όντα ή μηχανές έχουν ποτέ προσγειωθεί στον πλανήτη μας.

Ο Δρ Λι τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση υποτιθέμενης θέασης UFO ή επαφής με εξωγήινους υπάρχει πιθανότατα μια απλούστερη εξήγηση, ενώ επεσήμανε ότι η επιστημονική κοινότητα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για την ανακάλυψη μορφών ζωής εντελώς διαφορετικών από αυτές της Γης. Όπως ανέφερε, κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας βασίζεται στο DNA, γεγονός που, κατά την άποψή του, θα καθιστούσε τη Γη «όχι και τόσο ενδιαφέρουσα» για εξωγήινους βιολόγους.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ, κλείνοντας με σαφή τρόπο τη συζήτηση γύρω από τους ισχυρισμούς περί εξωγήινων επισκέψεων στη Γη.