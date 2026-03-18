Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων στη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη και στις γύρω περιοχές της ιρακινής πρωτεύουσας.

The U.S. Embassy in Baghdad, Iraq was targeted in today’s most recent Iranian strikes on the Green Zone and surrounding areas, as fires can be seen in the area following strikes. pic.twitter.com/SypYt5xNbf — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Μετά τα πλήγματα, εκδηλώθηκαν φωτιές στην περιοχή, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν φλόγες κοντά στο συγκρότημα της πρεσβείας.

🔴 US warplanes targeted Hashd al-Shaabi in Jadiriyah, Baghdad.



Near the Babylon Hotel. 📍 Jadiriyah, Baghdad, Iraq pic.twitter.com/5cPTGCaf8r — Intel Mapper (@Neferolan) March 18, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.