Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων στη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη και στις γύρω περιοχές της ιρακινής πρωτεύουσας.
The U.S. Embassy in Baghdad, Iraq was targeted in today’s most recent Iranian strikes on the Green Zone and surrounding areas, as fires can be seen in the area following strikes. pic.twitter.com/SypYt5xNbf— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026
Μετά τα πλήγματα, εκδηλώθηκαν φωτιές στην περιοχή, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν φλόγες κοντά στο συγκρότημα της πρεσβείας.
🔴 US warplanes targeted Hashd al-Shaabi in Jadiriyah, Baghdad.— Intel Mapper (@Neferolan) March 18, 2026
Near the Babylon Hotel. 📍 Jadiriyah, Baghdad, Iraq pic.twitter.com/5cPTGCaf8r
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.