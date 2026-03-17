Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε βομβαρδισμούς στον Λίβανο το βράδυ της Τρίτης, στοχεύοντας εκτοξευτές της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, έπειτα από ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, η πολεμική αεροπορία έπληξε εκτοξευτήρες (σ.σ. ρουκετών ή πυραύλων) και τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, στο πλαίσιο προσπαθειών με σκοπό να εμποδιστούν και να αντιμετωπιστούν πυρά προς την κατεύθυνση» του Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοινωθέν του.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι «εντόπισε εντατικοποίηση των προετοιμασιών» της Χεζμπολάχ ενόψει «της εκτόξευσης ομοβροντιών ρουκετών προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ τις επόμενες ώρες».

Πρόσθεσε ότι «ταχείες (και) συντονισμένες» επιδρομές του έγιναν προτού προχωρήσει σε εκτοξεύσεις η Χεζμπολάχ.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα χθες βράδυ σε τομείς του βόρειου Ισραήλ.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε μεγάλο κύμα ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Το κίνημα διαβεβαίωσε ότι μαχητές του εκτόξευσαν ρουκέτες και πυραύλους, που παρουσίασε ως εξελιγμένους, εναντίον περίπου δέκα ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και ναυτικών.

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον θέσεων στο βόρειο Ισραήλ και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, ταυτόχρονα με το πρώτο κύμα επιθέσεων κι αμέσως μετά.