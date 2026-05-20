Στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της αγαπημένης του ομάδας, της Άστον Βίλα, να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Η είδηση για το ταξίδι έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια απονομής τιμητικών διακρίσεων στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο ηθοποιός και κωμικός Ματ Λούκας, ο οποίος αναγορεύτηκε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) για την προσφορά του στο θέατρο, είχε μια σύντομη συνομιλία με τον γαλαζοαίματο.

Αμέσως μετά την τελετή, ο 52χρονος καλλιτέχνης μετέφερε το περιεχόμενο της κουβέντας τους σχετικά με τον επικείμενο αγώνα της Άστον Βίλα απέναντι στη Φράιμπουργκ για τον τελικό του Europa League.

«Τον ρώτησα για το ποδόσφαιρο και αν θα μπορέσει να πάει στον τελικό του κυπέλλου αύριο, όπου παίζει η Άστον Βίλα, και μου είπε πως μπορεί. Με ρώτησε επίσης με τι ασχολούμαι επαγγελματικά αυτό το διάστημα και είπε κάποια πολύ καλά λόγια για τη δουλειά μου».

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ παρακολουθεί αναμέτρηση της Άστον Βίλα από τις κερκίδες του σταδίου

Paul Marriott / Alamy / Profimedia

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιστορική σημασία για τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, καθώς αποτελεί την πρώτη συμμετοχή του σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Η προηγούμενη φορά που το σωματείο διεκδίκησε ανάλογο τρόπαιο ήταν τον Μάιο του 1982, όταν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου στο Ρότερνταμ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη γέννηση του ίδιου του Γουίλιαμ.

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια και το πρωτόκολλο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέχει τη θέση του προστάτη της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η σχέση του με την Άστον Βίλα χρονολογείται από την εποχή που ήταν μαθητής.

Η παρουσία του στις εξέδρες είναι συχνή, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την αναμέτρηση της 7ης Μαΐου, όπου εθεάθη να αντιδρά έντονα στις φάσεις κατά τη διάρκεια της επικράτησης με 4-0 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, αποτέλεσμα που σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό.

Μετά τη λήξη εκείνου του αγώνα, ο πρίγκιπας δεν περιορίστηκε στα επίσημα θεωρεία, αλλά κατέβηκε στον χώρο των αποδυτηρίων για να συγχαρεί την αποστολή. Το γεγονός επιβεβαίωσε μετέπειτα και ο προπονητής της ομάδας, Ουνάι Έμερι.

«Ήταν στα αποδυτήρια με τους παίκτες και μαζί μου και φυσικά ήταν κι εκείνος πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, περιγράφοντας το κλίμα που επικράτησε.