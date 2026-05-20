Η συνάντηση μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αν και ο Κινέζος πρόεδρος και ο Τραμπ δεν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στο Πεκίνο να παρατείνουν την εύθραυστη, διμερή εμπορική εκεχειρία που εκπνέει αργότερα φέτος, ο Ρεπουμπλικάνος εξήρε τον Κινέζο ηγέτη και τον προσκάλεσε στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν επετεύχθη καμία σημαντική πρόοδος και κατά συνέπεια η επίσκεψη Σι στην Ουάσινγκτον αποκτά τεράστια σημασία», σχολίασε ο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Τόκιο.

Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο συμπίπτει με τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυξάνοντας τις πιθανότητες ο Σι να εκφωνήσει την ομιλία του εκεί με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2015.

Ο Γκουτέρες χαιρέτισε το ενδεχόμενο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.

Στο παρελθόν ο Γκουτέρες έχει προειδοποιήσει ότι ο ΟΗΕ είναι αντιμέτωπος με «άμεση οικονομική κατάρρευση» λόγω των οφειλών κάποιων χωρών, κυρίως των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα χρέη αυτά ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια, σημείωσε ο γενικός γραμματέας, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να επιμένει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να πληρώσει τη συνεισφορά της και να μην ζητά από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία να αναπληρώσουν το έλλειμμα.