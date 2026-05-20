Η ημέρα που πολλοί εργαζόμενοι της Meta φοβούνταν εδώ και έναν μήνα έφτασε, καθώς ξεκίνησε η αποστολή email προς περίπου το 10% των 78.000 υπαλλήλων της εταιρείας, ενημερώνοντάς τους ότι απολύονται. Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που απέστειλε τη Δευτέρα η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Meta, Τζανέλ Γκέιλ, προς ομάδα εργαζομένων της εταιρείας, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε τρία κύματα στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα στις 20 Μαΐου, ανάλογα με την περιοχή.

Οι απολύσεις αναμένεται να οδηγήσουν στην κατάργηση περίπου 8.000 θέσεων εργασίας, σε μία από τις μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Business Insider, οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν πακέτο αποζημίωσης που περιλαμβάνει 16 εβδομάδες, δηλαδή τέσσερις μήνες, βασικού μισθού, καθώς και επιπλέον δύο εβδομάδες για κάθε έτος συνεχούς απασχόλησης στην εταιρεία. Παράλληλα, θα λάβουν 18 μήνες ασφαλιστικής κάλυψης υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, δηλαδή τριπλάσιο χρονικό διάστημα σε σχέση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως, όπως είχε αναφέρει το Business Insider σε παλαιότερο δημοσίευμά του.

Για τους εργαζόμενους εκτός Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπονται αντίστοιχα πακέτα αποζημίωσης, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ακολουθήσει παρόμοια πολιτική. Η fintech εταιρεία Block προσέφερε πρόσφατα σε απολυμένους εργαζόμενους 20 εβδομάδες μισθού, επιπλέον μίας εβδομάδας για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας και έξι μήνες ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, ενώ η Amazon παρείχε τρεις μήνες πλήρους μισθού και παροχές υγείας μαζί με επιπλέον πακέτο αποζημίωσης.

Στο σημείωμα της Δευτέρας, η Τζανέλ Γκέιλ ανέφερε ακόμη ότι θα μειωθούν και διοικητικές θέσεις σε ολόκληρη την εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία πιο «επίπεδων» οργανωτικών δομών. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο όπου πολλοί οργανισμοί μπορούν να λειτουργούν με πιο επίπεδη δομή, με μικρότερες ομάδες που μπορούν να κινούνται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης».

Η Meta δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Εργαζόμενοι σε καθεστώς αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση των απολύσεων

Κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης τον περασμένο μήνα, η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Meta είχε δηλώσει ότι το ηθικό των εργαζομένων είχε επηρεαστεί σημαντικά λόγω των επικείμενων απολύσεων, προσθέτοντας ότι η εταιρεία προσπαθούσε να κάνει «την καλύτερη δυνατή εκδοχή» μίας «άσχημης» κατάστασης». Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι η κάλυψη COBRA είχε τριπλασιαστεί.

Από τότε που η Meta ανακοίνωσε για πρώτη φορά τις επικείμενες απολύσεις στις 23 Απριλίου, οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουν ποιο θα είναι το μέλλον τους στην εταιρεία. Σε εσωτερικό σημείωμα εκείνης της περιόδου, η Meta είχε αναφέρει ότι οι περικοπές προσωπικού θα βοηθήσουν την εταιρεία να λειτουργήσει «πιο αποδοτικά» και να εξισορροπήσει τις επενδύσεις της.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία σχεδιάζει να μετακινήσει περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους σε νέες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Τζανέλ Γκέιλ ενημέρωσε επίσης το προσωπικό ότι οι επικεφαλής των τμημάτων θα ανακοινώσουν οργανωτικές αλλαγές παράλληλα με τις απολύσεις.

Η Meta επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη και τον Απρίλιο προέβλεψε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες για το 2026 θα κυμανθούν από 125 έως 145 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Business Insider, στελέχη της Meta ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι δεν αποκλείονται επιπλέον περικοπές προσωπικού πέρα από το σημερινό κύμα απολύσεων που αφορά το 10% του προσωπικού.