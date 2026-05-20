Στη λίστα του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία ενόψει του καλοκαιριού φέρεται να βρίσκεται ο Άλμπερτ Ριέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της σλοβενικής ιστοσελίδας «sportklub», την ώρα που παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το μέλλον του πάγκου του «Δικεφάλου».

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον των «ασπρόμαυρων» για τον Ισπανό προπονητή δεν είναι καινούργιο, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε εξετάσει την περίπτωσή του και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν εκείνος εργαζόταν στην Τσέλιε. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, υπήρξε τότε επαφή με τη σλοβενική ομάδα, με τους ανθρώπους του συλλόγου να αξιολογούν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, χωρίς όμως να προκύψει συμφωνία, καθώς η Τσέλιε δεν επιθυμούσε την αποχώρησή του εκείνη τη στιγμή.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για τον Ριέρα φέρεται να υπάρχει και από τη Λουντογκόρετς, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την απώλεια του τίτλου στη Βουλγαρία. Το όνομα του Ισπανού τεχνικού παραμένει ψηλά στις λίστες αρκετών ομάδων, καθώς θεωρείται μία από τις πιο εξελίξιμες παρουσίες της νέας γενιάς προπονητών.

Σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις γύρω από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να επανέλθει πιο δυναμικά στην υπόθεση του Ριέρα, εξετάζοντας εκ νέου μια περίπτωση που φαίνεται να απασχολεί σοβαρά τον σύλλογο εδώ και αρκετό καιρό.