Ο Νίκος Καραχάλιος, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, σχολίασε τη μήνυση από τη Μαρία Καρυστιανού για τη δήλωσή του ότι έλαβε εντολή από τη Μόσχα για να ιδρύσει κόμμα.

Μιλώντας στο «Πρωινό», είπε: «Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη όπως αυτή που έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού. Σίγουρα δεν κρύβομαι. Είμαι στη γειτονιά μου, τη Νέα Μάκρη, έκανα τα post μου. Παραμένω ενεργός πολίτης».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το πρωί ήμουν στο Action, έχω δώσει δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, κάνω τα tweets, είμαι ενεργός».

Ο Νίκος Καραχάλιος, στις δηλώσεις που παραχώρησε, είπε ότι έπρεπε να είχε μηνύσει πρώτος τη Μαρία Καρυστιανού για δήλωση που είχε κάνει εκείνη στο παρελθόν.

«Δεν θέλω να ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, αλλά αν συνεχίσει η κυρία Καρυστιανού, οι δικηγόροι μου λένε ότι έπρεπε να της είχα κάνει μήνυση τότε που με αποκάλεσε τρελό».

Επίσης, σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν μπορεί να αποδείξει τη δήλωση για «εντολή από τη Μόσχα», απάντησε: «Θα το δούμε στο δικαστήριο».