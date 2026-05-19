Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος φέρεται να προέβη σε δηλώσεις περί «εντολής Μόσχας» πίσω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Οι χθεσινές αναφορές του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας στη νομική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού από κοινού με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό περί υποτιθέμενης «εντολής» σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος, την οποία, όπως ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις του, φέρεται να μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού. Σε αντίθετη περίπτωση, επισημαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες για συκοφαντική δυσφήμηση.