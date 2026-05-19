Στη Γιουβέντους επιστρέφουν έντονα παλιά «φαντάσματα» ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Serie A. Οι φίλαθλοι, η ομάδα – ή τουλάχιστον όσοι στο εσωτερικό της αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα της συγκυρίας – και συνολικά ο οργανισμός της συλλόγου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γνώριμο σενάριο αβεβαιότητας. Η πιθανή αποτυχία πρόκρισης στο επόμενο Champions League δεν συνιστά απλώς αγωνιστικό πλήγμα, αλλά θα αποτελούσε δομική ανατροπή στο συνολικό σχέδιο ανασύνταξης και οικονομικής εξυγίανσης.

Τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Γιουβέντους διατηρεί ακόμη μαθηματικές ελπίδες, ωστόσο ήδη μπορεί να αποτυπωθεί το μέγεθος της ζημιάς σε περίπτωση απουσίας από τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η παρουσία στο Europa League, στην οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί συμμετοχή, θα λειτουργούσε ως μικρό «μαξιλάρι», χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική αρνητική επίδραση.

Το οικονομικό αποτύπωμα της αποτυχίας

Η απουσία από το Champions League δεν θα σήμαινε μόνο απώλεια εσόδων, αλλά και συνολική αναδιάταξη του οικονομικού σχεδιασμού του συλλόγου. Στο πρόσφατο παρελθόν, όταν η ομάδα είχε αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω παραβάσεων, οι ίδιες οι διοικήσεις είχαν αποτιμήσει τη ζημιά σε περίπου 90–95 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια, χορηγίες και εμπορικά έσοδα.

Στο παρόν πλαίσιο, οι οικονομικές επιπτώσεις υπολογίζονται διαφορετικά, καθώς η ομάδα θα εξακολουθούσε να συμμετέχει στο Europa League. Οι εκτιμήσεις των στελεχών της Γιουβέντους εστιάζουν κυρίως στη διαφορά εσόδων ανάμεσα σε μια πορεία έως τη φάση των «16» του Champions League και σε μια πορεία έως τα προχωρημένα στάδια του Europa League (προημιτελικά ή ημιτελικά). Η διαφορά αυτή εκτιμάται στα 55 – 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καθίσταται καθοριστικό για τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου.

Η πίεση του επιχειρησιακού μοντέλου

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα άμεσα έσοδα. Η Γιουβέντους βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, με διαδοχικές κεφαλαιακές ενισχύσεις από τους μετόχους. Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ, με την τελευταία να έχει λάβει χώρα μόλις λίγους μήνες πριν.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών δεικτών και τη μείωση των ζημιών τα τελευταία χρόνια, το επιχειρησιακό πλάνο της ομάδας παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σταθερή παρουσία στο Champions League. Ο στόχος του ισοσκελισμού και της παραγωγής θετικών ταμειακών ροών έχει οριστεί για τη σεζόν 2026–27, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα συμμετέχει στη διοργάνωση και θα φτάνει τουλάχιστον έως τη φάση των «16».

Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, το συνολικό πλάνο καθίσταται μη βιώσιμο. Η οικονομική ισορροπία ανατρέπεται, οι προβλέψεις ακυρώνονται και το ενδεχόμενο νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης από τους μετόχους επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η τελευταία αγωνιστική δεν κρίνει απλώς μια ευρωπαϊκή θέση. Για τη Γιουβέντους αποτελεί σημείο καμπής, όπου το αγωνιστικό αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα ενός ολόκληρου οικονομικού και διοικητικού σχεδίου. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο σύλλογος δεν θα αντιμετωπίσει μόνο απώλεια εσόδων, αλλά την ανάγκη επανεκκίνησης ενός σχεδίου που ήδη δοκιμάζεται επανειλημμένα από την αστάθεια των τελευταίων ετών.