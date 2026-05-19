Κλιμακώνεται η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την αναχαίτιση δεκάδων σκαφών που συμμετείχαν σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα. Οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, ενώ πολιτικές αντιδράσεις καταγράφονται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Την ίδια στιγμή, μέρος του στολίσκου συνεχίζει την πορεία του προς τον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής, οι ισραηλινές δυνάμεις σταμάτησαν 41 από τα σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κύπρου. Παρά την επιχείρηση αναχαίτισης, ακόμη 10 πλοία παραμένουν εν πλω στην Ανατολική Μεσόγειο με κατεύθυνση τη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το πλοίο Sirius, το οποίο θεωρείται το πιο κοντινό στη Γάζα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 145 ναυτικών μιλίων από την περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αντέδρασε έντονα στις ενέργειες του Ισραήλ, καταδικάζοντας την επέμβαση και απευθύνοντας έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση απέναντι στις ισραηλινές κινήσεις.

Η αποστολή είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα από τα νότια παράλια της Τουρκίας, με τη συμμετοχή 426 ατόμων προερχόμενων από 39 διαφορετικές χώρες και συνολικά 54 πλοίων.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud (GSF) έκανε λόγο για «άλλη μια παράνομη επίθεση στην ανοιχτή θάλασσα» περίπου 250 ναυτικά μίλια (460 χλμ.) από τη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε διακρίνονται κομάντος να επιβιβάζονται σε αρκετά από τα σκάφη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η επιχείρηση «εξουδετέρωσε ουσιαστικά ένα κακόβουλο σχέδιο που είχε σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα».

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως «Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla“».