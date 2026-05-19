Έξαλλος έγινε ο Γιώργος Λιάγκας όταν αντιλήφθηκε ότι η κάμερα της εκπομπής του δεν είχε στηθεί σωστά με αποτέλεσμα να «κόβεται» το κεφάλι του.

«Μην μου κόβετε το κεφάλι, παιδιά! Ε», αναφώνησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, διακόπτοντας τη ροή της εκπομπής του «Το Πρωινό. Λίγο αργότερα ο παρουσιαστής είπε στους συνεργάτες του, φανερά ενοχλημένος: «Θα κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Δεν μπορώ πια άλλο! Τι να κάνω ρε γαμ…το σε αυτή την εκπομπή πια; Δεν πειράζει, ενάμισι μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διά..ο, να τελειώνει η φασαρία. Δεν αντέχω άλλο! Ενάμισι μήνας έμεινε. Αχ, Θέε μου».